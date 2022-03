MALO JE 30.000 € ZA TAKVU BLAMAŽU! Ćema koleginica pitala da sa njom uđe na 4 meseca u rijaliti, a on OSUO PALJBU!

Pevač Amel Ćeman Ćemo svojevremeno se oprobao kao učesnik rijalitija, ali sada kaže da to iskustvo ne bi ponovio.

Ćemo je pre nekoliko godina učestvovao u rijalitijima "Farma" i "Dvor", a jedna od cimerki bila mu je i pevačica Maja Nikolić.

- Ja sam najbolje trenutke kreativnih svađa u rijalitiju u životu imala sa Ćemom. Ja i on se posvađamo, a posle toga jedemo zajedno, delimo klopu. On kapira moj sarkazam i kod njega sve može, on se ljuti, ugase se kamere i onda jedemo - prisetila se Maja u emisiji "Popodne sa Leom Kiš", pokušavajući da ubedi Ćema da se ponove prijave.

- To je bilo u mom prošlom životu, sada me Maja uporno nagovara na ta zlodela, ali ne bih da učestvujem u tome. Sve ima svoju cenu, a moja je visoka - jasan je bio Ćemo.

Nikolićeva mu je zatim ponudila 30.000 evra da uđe u rijaliti sa njom na 4 meseca, međutim pevač nije pristao.

- Tom sićom se ti bavi, za tu količinu blamaže je premalo - rekao je Ćemo.

