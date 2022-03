CELA ESTRADA JE ZNALA, BILA JE TO JAVNA TAJNA! Nada Obrić progovorila o ljubavnoj aferi Miroslava Ilića i Mirjane

Mirjana Antonović, nekadašnja ljubavnica Miroslava Ilića, već godinama pokušava da dokaže da je pevač biološki otac njenog sina Devina.

Upravo zbog dugogodišnjeg suđenja sa pevačem Mirjana je postala poznata našoj javnosti, a ove nedelje će se sa bivšim partnerom čak dva puta sresti na sudu.

Nada Obrić je gostujući u emisiji "Puls Srbije" izjavila da joj nije jasno zbog čega se toliko dugo vodi postupak kao i da to nije humano prema Devinu.

- Poznajem i jedno i drugo i znam situaciju kada su bili zajedno, bila sam u toj situaciji sa njima. Nije mi jasno da se uopšte vodi postupak toliko, daš DNK i rešiš problem. Ne vučeš se po sudovima sto godina, nije humano ni prema tom detetu. Očigledno njemu sin ne traži ništa, jednostavno ima ljudsko pravo da zna ko mu je otac i to je minimum koji on traži - kaže Nada.

Obrićeva je potom ispričala voditelju Ivanu Gajiću da je Mirjana pratila Miroslava na turnejama i da je to cela estrada znala.

- Turneja u Americi, pa turneja u Australiji i Mirjana je sve vreme bila sa nama. Bili su zajedno. Sve vreme je Mirjana bila sa nama i svi smo to znali. Kada bih rekla drugačije, lagala bih. Naravno da je ovo sve tragikomično, ne razumem zašto se vodi uopšte toliko postupak. Kad tad se to mora saznati, ništa nije ostalo da se ne sazna pa neće moći ni ovo. Mora se prihvatiti činjenica takva kakva jeste, od toga se ne beži. Ma cela estrada je sve znala, to je bila javna tajna, svi smo sve znali - ispričala je Obrićeva.

