NADA OBRIĆ OTKRILA KOLIKU PENZIJU IMA! Kad je spomenula cifru, u studiju nastao MUK

Priznanje poznato kao "Nacionalna penzija", posle više od osam godina pauze, dodeljeno je najzaslužnijim imenima iz sveta domaće kulture i umetnosti.

Na toj listi, nažalost, još uvek se nisu našli Nada Obrić i Hasan Dudić.

Obrićeva je gostujući u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji priznala voditelju Ivanu Gajiću kolika je njena penzija.

- Ja sam dobitnik svih mogućih postojećih nagrada, u statusu sam istaknutog umetnika, dobila sam i nagradu za životno delo, pre dva dana i nacionalno priznanje a da ne govorim o ostalim nagradama. Ja nemam nacionalnu penziju, imam priznanje ali ne i penziju. Jedno vreme su skroz isključili mogućnost za dobijanje te penzije, sad je to ponovo uvedeno i širok je spektar ljudi koji treba da dobije nacionalnu penziju. Od svih priznanja imam ličnu satisfakciju. Negde ja krivim same nas zato što nemamo nacionalnu penziju. 14 godina sam radila u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto. Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evra a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16 hiljada. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom decu koja mi pomažu - rekla je Nada.

Dudić kaže da je predao svu potrebnu dokumentaciju za nacionalnu penziju.

- Dobio sam svakakve nagrade, samo nisam dobio nacionalnu penziju. Ja nisam imao nameru da tražim sam, prodao sam milionske tiraže ploča. Od toga je država imala mnogo koristi. Oni su postavili od 1. decembra konkurs i javili su se svi pevači koji smatraju da treba da dobiju penziju, ja nisam ni znao sa to dok mi kolege nisu rekli. Pokupio sam dokumentaciju i sve sam predao, čak sam išao kao nacionalna manjina. Da budem iskren, svi su rekli 100 posto ću dobiti. 30 godina sam uplaćivao doprinose - kaže Hasan.

