AKO TI OVO SMETA, PREKINI ODMAH Aleksandra sasula Dejanu sve u lice, napravila HAOS zbog sumnje da GLEDA Dalilu, a evo šta on laže

Voditeljka Ivana Šopić postavila je prvo pitanje koje je bilo za Dejana Dragojevića.

- Zašto stalno brineš ko će šta da misli, kakvo ćeš pitanje da dobiješ i ko će plakati ako nešto kažeš? Zar ne vidiš da je ona u pravi što držiš sve u sebi, pa pucas. Aleks je u pravu za sve što ti kađe - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- Trpim sve i suzdržavam se zbog jedne stvari, jer mi je ispran mozak. Sad sam imao raspravu sa njom i rekao sam batali me, jer neću da naš odnos liči na ovo. Ja sam neko ko će da se turid od jutra od mraka, pa ako treba i da trpim u sebi. Ja neću to da radim svojoj devojci, da idem protiv njenih reči. Sinoć sam zamerio njeno cele izlaganje, a dođemo do toga zbog glupavih stvari. Znam kako se ide i gledam da ono što možemo da ublažimo, da ublađimo. Nema potrebe da komentarišem sve. Postoji strana koja bi rekla svašta, pa i mama i David ovde da mi se raspravljaju u krug rekao bih, a opet zašto bih? Na kraju imamo problem jer sam ja nešto rekao. Suzdržavaću se do kraja - rekao je Dejan.

- Ja njemu to zameram, on ne iznosi mišljenje, stalno brine šta će biti ako se posvađamo i da li će biti najgori. Ja sam drugačija, kažem kako jeste, pa makar bila najgora. On ima problem i kaže da je drugačiji napolju, jer ne moe da se skroz opusti, jer se plaši. Nema potrebe da se plaši bilo čega, treba da se reši svaki problem, a ne da gura, pa da radi ono kao neku noć. Ako ovo nije on, ja ne znam sa kim sam ja. Malo pre mi je rekao "Šta ćeš mi takva? neće da reši problem. Ja sam neko ko će da pita što je gledao i da razgovaram, a ne da ćutimo, pa posle da lomimo. Nije mi se svidelo što je ovo rekao, da će da prekine, ako se ovako nastavi. Druže, ako ti ovo smeta, prekini odma - dodala je Aleks.

- To možeš u Kotežu, ja ti drug nisam. Idi savetuj se, sa svima kako ti zvuči - odbrusio je Dejan.

foto: Printscreen

- Svi vide da se ja ovde ne savetujem ni sa kim - dodala je Nikolićeva.

- Pita me gde gledaš, sedela Dalila više od Sunca, pa nemoj iz inata da odem. Podigao sam glavu da vidim ko se kupa, ceo dan sedim ovde. Šta sam ja? - rekao je Dragojević.

- On mene milion puta pita, ali ne radi to transparentno. Ti to radiš da se ne vidi, to je razlika između tebe i mene. Boli me uvo, ja sam takva - vikala je Aleks.

- Nema, makaze i sečem. Ja moram po ceo dan da nisam gledao. Ovde tri meseca da se svede da li sam gledao ili nisam. Ona nađe situaciju za raspravu, oko određenih stvari neću da polemišem. Ajde što me je srmaota, nego svaka majmunčina dobije za pravo da mi komentariše nešto, jer ona priča. Ako misli da he gledam, neka je uzme za ruku i zajedno da šetaju. Ako misli da gledam nekoga ko me ne interesuje, neka ide sa njom. Ja se trudim, budim je i neću da sedim sam, ni ne idem kod bazena. Ja sve izbegavam i ona je svesna toga - nastavio je Dejan.

foto: Printscreen

- Ja tebi nisam rekla da je ti izbegavaš, izbegavaš je zbog sebe - istakla je Aleks.

- Kad čujem šta su ljudi u stanju da kažu... Sebi sam stavio go*no na glavu kad sam se pomirio, ne mogu da se pravdam za jednu te istu stvar. Upalovili smo u odnos koji mi je top, a ja mogu ceo dan da čekam da li će proći Janjuš, da hoću da pravim scenu i priču - govorio je Dragojević.

- Mislim da je moja sumnja prirodna, zbog svega što se izdešavalo .Ja na žurci nisam videla da je gledao u nju i da je krenuo zbog toga da histeriše. Ovde ljudi ustaju i kažu da su to videli. Meni će to biti u glavi i danas sedim i naravno da će mi proći kroz glavu. Ja mislim da je priodno da sumnjam, bilo bi bolesno da ne sumnjam - pričala je Nikolićeva.

Neka se vrati na normalan put, jer znaš kakvo je moje ophođenje prema tebi i kakva je priča. Nemoj da se raspravljaš zbog tvoje sumnje sa mnom - istakla je ona.

- Ja sam njega zavolela i zaljubila sam se, sumnjam na sve i na muškarca ljubomrišem. Ne treba da pravi drame za ovakve gluposti. Taj dan smo se raspravljali čitam dan oko gluposti, pokačili smo se i u izolaciji, pa sam ga probudila da se sprema. Napeti smo bili i on i ja tu noć, nisam tad videla da on gleda - govorila je Aleksandra.

Kurir.rs/I.B.

