DEJAN LOMIO STAKLO ZBOG DALILINIH SUZA?! Đedović otkrio šta ZNA, Aleksandra uplašena: Nije valjda toliki bolesnik... (VIDEO)

Dejan Dragojević je nedavno lomio staklo i tom prilikom se povredio, a sada su svi posumnjali da je to uradio zbog suza bivše supruge Dalile Dragojević.

- Da li si lupao šakama o staklo zbog Dalilinih emocija prema Caru i njenih suza?

- Bože sačuvaj, nisam je ni video, imao sam svađe sa Aleksandrom. Ne plače ona prvi put... Niti sam gledao tamo, niti išta, gledao sam u pića, pa ka Mini Kostić - rekao je Dejan.

- Rekao sam i sinoć, te njegove reakcije, kaže nagomilale su mu se. Više se brine kako će da ispadne, pa ga to dovede do tih reakcija. Pričao sam i sa (MC) Aleks i ona je rekla to, da je on gledao ka Dalili, da je ona počela da plače i da je nakon toga krenuo problem sa Aleksandom. Ja nisam video, neka Aleks kaže - otkrio je Marko Đedović.

- Ja sam jutros čula od MC ALeks da je Dejan pogledao u Dalilu kad je plakala i da je tad krenuo sukob sa mnom. Plašim se toga, plašiću se i dugo, šta je sve bilo, 5 godina braka... Dalila je spomenula i situaciju iz WC-a, ali tad kad je bila polivena, ja sam se tuširala, izašla da se ona ispere, on je prao čarape. Ali kad bih saznala da on radi stvari zbog nje, a sa mnom je u vezi, to bi bila katastrofa, ne znam šta bih uradila... Ja osećam ljubav sa njegove strane. Nije valjda toliki bolesnik, da bude sa mnom u vezi, a da lomi zbog bivše žene - istakla je Aleks.

