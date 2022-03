ALEKS PROGOVRILA O SUKOBU SA DEJANOM! Dragojević lomio staklo zbog nje, a Nikolićeva priznala šta NE MOŽE da uradi! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić je u Rajskom vrtu razgovarala sa Drvetom mudrosti o njenoj ljubavnoj vezi sa Dejanom Dragojević.

foto: Prinstcreen/Instagram

- Ja sam zavolela Dejana, zaljubila sam se, ali imam problem jer ja njemu ne mogu da zamerim veliku stvar. On nikada neće da reši problem, samo se skloni. Juče se desila situacija na garnituri, Dalila i Car su se svađali, a onda je on rekao da njih dvoje imaju jedno drugom svašta da kažu, a on neće da komentariše i rekao mi je da čeka Narod pita da progovori. Ja volim da rešim problem odmah, a ne naknadno - rekla je Aleks.

- Meni su rekli da je Dejan sinoć plakao kada je video Dalilu da plače, a znam da on nju ne zanima. Ja sam njom nemam problem - otkrila je Aleks šta joj je Đedović rekao.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)