NOVA SVAĐA LJUBAVNOG PARA! ALEKSANDRI SE SMUČIO DEJAN: J*bao te RIJALITI, neću više da trčim za nekim!

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević su spavali razdvojeni, a pre žurke, ona je došla u sobu za izolaciju da se suoči sa njim.

Nikolićevoj je zasmetalo to što je Dejan previše skoncentrisan na rijaliti.

- J*bote taj rijaliti što razmišljaš kako će ispasti, boli me k*rac. Nemoj da me nerviraš više, te stvari me izbacuju iz takta. Boli me uvo. Stalno razmišljaš kako će ispasti - zamerila je Aleks, a Dejan nije bio raspoložen za svađu, jer se tek probudio.

Aleksandra je spavala u sobi u svom krevetu. Dejan je prošao pored Aleks sa punim džepovima pića i izašao iz sobe, što je nju razbesnelo i počela je da viče.

- Boli me ku*ac, večito moram da trčim za nekim - govorila je ona.

