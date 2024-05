ĐOKOVIĆ GOSTOVAO KOD NIKA KIRJOSA I PRIČAO O SRBIJI I NEPRAVDAMA: U trenucima krize se pronalazi prava snaga

Najbolji teniser sveta Novak Đoković gostovao je u podkastu kod kolege iz Australije Nika Kirjosa.

Srpski as je tom prilikom govorio o raznim interesantnim temama, a jedna od njih se ticala Srbije, kao i nepravdi koje doživljava od stranih medija.

"Povezanost sa svojim korenima je veoma važna i smatram da je vrlo bitno održavati blisku vezu sa roditeljima i sa onima koji su se žrtvovali da ti omoguće da živiš svoj san. Devedesetih je reputacija Srbije u svetu bila užasna – embargo, sankcije… Od 1992. do 1996. nijedan sportista iz Srbije nije smeo da napušta zemlju i takmiči se u međunarodnim takmičenjima. Ali, u trenucima krize se pronalazi prava snaga. Uvek podsećam sebe na to odakle dolazi. Zbog toga ostajem skroman, ali i znam da cenim sve što sam stekao. Danas sam posle 20 godina tenisa izuzetno ponosan na sve što sam postigao, ali i sad uzimam neke stvari zdravo za gotovo. Podsećam sebe na to odakle sam došao, a ljudi u mom okruženju me drže ‘pod kontrolom’ da ne poletim previše", rekao je Đoković, a prenosi Sportklub.

Poput Kirjosa, ni Novak nije najčešće u milosti stranih medija. Nik ga je upitao kako je nosio to breme tokom karijere.

"Čoveče, ne znam. To zavisi. Ljudi misle da meni prija kad me ne vole i kada se suočavam sa problemima na terenu i van njega, da me to motiviše. Ponekad je tako, ali to je sve što imam u datom trenutku i moram da nađem rešenje, a da budem ono što sam. Znam da me neće svi voleti, da ljudi imaju svoje favorite ili prosto navijaju za autsajdere. Već dugo igram u sjajnim atmosferama, ali na kraju morate da shvatite trenutak i da shvatite ono što osećate. Biće dani kada će vam sve ometati pažnju, ali i dani kada vas nije briga šta drugi govore, kada tačno znate šta treba da radite. Naučio sam neke lekcije na teži način. Odgovarao sam na svaki članak koji pročitam ili svaku izjavu o sebi. To vas neće dovesti daleko, samo će vas iznervirati, a ja ne želim tako da živim. Nekad morate da se ‘prodrmate’ da biste bili bolji, ali uglavnom želim da uživam u tenisu", poručio je Đoković.

