KAKVE REČI DANILA MEDVEDEVA: Rus ISKREN DO SRŽI! "Novak Đoković je BOLJI OD MENE"!

Danil Medvedev se plasirao u četvrto kolo masters turnira u Rimu pobedom nad Hamadom Međedovićem u tri seta nakon velike borbe.

Danil brani titulu u prestonoici Italije, a trenutno je četvrti teniser planete.

Nekada je bio i najbolji na svetu, ali je ipak svestan da uvek postoji neko ko je iznad njega, prvenstveno Novak Đoković.

- Mislim da u svakom sportu imate neke protiv kojih je jako teško igrati, i kada u nekom trenutku pomislite da su možda slabiji, dolaze novi momci koji pokušavaju da vas pobede.Za mene je veliki izazov da pokušam da pobedim ove momke, Novaka, Rafu. Hteo sam da kažem samo Novak, ali ne, Rafa se vratio, videćemo dokle može da ide - rekao je Medvedev.

Protiv najboljih igrača na svet ni najbolji tenis ne garantuje pobedu.

- Janik, Karlos, Novak, osećam da su svi bolji, ako govorimo o vrhunskim rezultatima. Za mene je to veliki izazov da pokušam da ih pobedim kada igram s njima. Srećan sam što mogu da prihvatim taj izazov i radim na sebi. To je ono u šta verujem jer na primer na Australijan openu (finale protiv Sinera prim. aut) bio je moj vrhunac. Bio sam umoran fizički, možda bih i pobedio da nisam bio umoran. Ali ovo je 'ako'. Činjenica je da sam bio na vrhuncu i nisam pobedio. Nije lako, igraju veoma dobro. Osećam da imaju bolje udarce od mene. Svaki put kad igram s njima, razmišljam kako da pobedim, da budem bolji nego prošli put, ako sam prošli izgubio. A ako sam dobio, kako da budem još bolji. Uvek smisle nešto novo. Sviđa mi se ovaj osećaj. Ponekad bih voleo da igram finale protiv nekog drugog gde imam više šansi da pobedim. Ali sjajan je osećaj i prevazilaženje ovog, kao što sam jednom uradio protiv Novaka na US openu 2021 - zaključio je Medvedev.

