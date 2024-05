NOVAK MU JE POMOGAO NA POČETKU, SADA SVI BRUJE O NJEMU! Hamad režirao USPEH KARIJERE, a ove savete Đokovića NIKADA neće zaboraviti

Srpski teniser Hamad Međedović napravio je uspeh karijere plasmanom u treće kolo mastersa u Rimu.

Novopazarac koji će u julu proslaviti 21. rođendan izgubio je tek posle paklene borbe u tri seta i gotovo tri sata od branioca titule, četvrtog tenisera sveta, Danila Medvedeva.

Igrao je fenomenalno, pokazao je da njegov forhend može da pravi probleme najboljima na planeti, ali to nažalost nije bilo dovoljno da napravi još jedan ogroman korak.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Međedović je trenutno 121. na svetu, a ako nastavi sa sjajnim partijama, samo je pitanje kada će probiti granicu i ući u najboljih 100 tenisera.

Zalet za sjajan rezultat u Rimu Hamad je uhvatio još krajem prošle godine kada je osvojio prestižni "Next Gen" turnir u Džedi i tako poneo epitet najboljeg mladog tenisera na planeti.

Malo ljudi zna da ništa od ovoga najverovatnije ne bi bilo moguće bez velike pomoći koju je talentovani as imao od svog starijeg kolege Novaka Đokovića.

foto: Instagram/hamadmedjedovic

Nole je na vreme prepoznao ogroman talenat kod Hamada i nesebično pomogao njegovoj porodici da se izbori sa svim poteškoćama.

O tome je otvoreno u jednom intervjuu koji je svojevremeno dao za "Sportal" govorio Hamadov otac Eldin Međedović.

"Imamo sreće da smo završili i kod Novaka, hvala Bogu. Novak se stvarno trudi oko Hamada. Na sve načine: finansijski, mentalno i društveno. Sećam se drugog razgovora sa Novakom. Tada smo konkretno razgovarali oko koraka u Hamadovoj karijeri. I evo, iskreno ću vam reći, štipao sam sebe tokom tog razgovora da bih ubedio sebe da se sve to događa. On mi je predlagao ideje, šta da radimo u vezi sa Hamadom i sećam se da sam mu rekao: "Nole, izvini, ali sve to košta!" On nastavlja, predlaže mi trenera, priča kako ćemo, šta ćemo i dodaje: "Hamadovo je samo da trenira, ostalo ću ja!" Ja mu opet kažem: “Nole, to košta!" kaže Eldin i dodaje:

"Tada mi je Novak rekao: "Edo, ne radim ovo zbog para! Imam gde zarađujem novac. Jednostavno, moja uloga i moj zadatak je da pomognem. Kakav bih ja kao čovek bio ako ne bih deci koja to zaslužuju, koja vole tenis, još i postižu rezultate, pomogao?" Ja ga slušam, a on dodaje: "Znaš kako ćemo? Sutra kada Hamad uspe, isto ćeš da uzmeš nekoga kome ćete vi da pomognete!"".

Naravno, Novak je ispunio svoje obećanje.

foto: Instagram/hamadmedjedovic

Otac je otkrio da je tokom cele 2021. godine plaćao trenere, putovanja, hotele, avionske karte, fiziozerapeute, pripreme - bukvalno sve!

"To je stvarno velika svota. Jedan trener košta puno, pa gdje su kondicioni trener, fizioterapeut, tereni… Zamislite, najbolji na svetu zove moje dete da idu zajedno na pripreme. Zamislite to! To bi bilo kao da vas Ronaldo ili Mesi zovu i kažu: "Ajmo na fudbal!" ili "Javi mi se ako ti treba nešto!" Te stvari u današnjem vremenu deluju malo strane, ali hvala Bogu ima ljudi kojima nije sve novac već gledaju ljudskost", ispričao je Eldin.

O velikoj pomoći koju je imao od najboljeg tenisera svih vremena govorio je i sam Međedović.

"Novak mi je finansijski pomagao. Daje mi sve što mi je potrebno za karijeru. Sve je pokrio. Pomogao mi je kada mi je to bilo potrebno i i dalje mi pomaže na sve moguće načine. Srećan sam da je tu za mene", rekao je jednom prilikom Hamad.

Bonus video:

00:22 Trening Novak Đoković Košutnjak