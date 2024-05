Meteorolog Nedeljko Todorović bio je gost emisiji Puls Srbije gde je otkrio kakvo nas vreme očekuje do kraja maja, ali i moguće vreme tokom juna meseca.

- Maj je tipičan mesec po svojim karakteristikama i ne odstupa nešto mnogo od više decenijskih pokazatelja. Dakle, ujutru je blaga svežina, danju je umereno toplo, nema još vrućina. Biće dva, tri dana suvo, sunčano, pa onda dva, tri dana kiša i tako dalje. Konkretno od danas pa do petka biće pljuskova, uglavnom i južnije od Beograda. Petak će biti i u Vojvodini i u Beogradu, ako razvedravanje. Pa u subotu i nedelju sunčano i toplije, skok temperature na neke maksimalne vrednosti od oko 27 do 28 stepeni. Od ponedeljka 20. maja opet tamo negde do sredine naredne sedmice, blagi pad temperature, pljuskovi, grmljavina i tako dalje. Kako sad izgleda, nema naznaka da bi bila neka žešća nevolja. Biće pljuskova lokalnog karaktera, negde može da bude neka ulica poplavljena, ali to je statistički normalno - rekao je meteorolog i dodao:

DETALJNA PROGNOZA NEDELJKA TODOROVIĆA ZA KURIR: Do petka pljuskovi, potom skok temperature pa opet kiša! U JUNU OČEKUJTE NEPOGODE?

- U maju mesecu nećemo dostići vrednost temperature od 30 stepeni, a bilo je u aprilu jedan dan. U junu će da se nastavi ovaj tip vremena, samo će temperature biti veće nego u maju. Ali tek u junu dolaze oni letnji pljuskovi, nepogode i najverovatnije ponegde neka bujica lokalnog karaktera.

