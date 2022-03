DEJAN JE DŽELAT I DALILI I SEBI, POČINJEM DA VERUJEM DA JE ONA GOVORILA ISTINU! Đedović opleo po Dragojeviću: On je PIJAVICA!

Marko Đedović, Sandra Rešić , Fran Pujas, i MC Aleks su komenatarisali odnos Aleks Nikolić i Dejana Dragojevića:

- On je nju napadao, pa joj je rekao da je besan,i kao ajde da te je*em da izbacim bes... Da ne pominjemo što je sakrio tuš ljudima. Njemu odgovoara da bude žrtva - rekao je Marko.

- Ona je bila isprpadana sinoć - rekla je Sandra.

- Meni ona rekla da se plaši da ne sme ništa da mu kaže,da on nije normalan. On kuka kako on ne može da bude on, kako ga svi kanale - rekao je Marko.

- A kao pričao je da je poštovao Dalilu - dodao je Fran.

- Da,da a Aleks bi da je*e koji kreten. On nema pojma da normalna stvar da bude zahvalan za ljude koji su mu pomogli. Nejasan je totalno, i on tako priča svašta a Aleks gleda u jednu tačku. On bre ljubomoran što se priča o Dalili i Caru, a ona da hoće za 5 dana bi vratila Dejana uz nogu. On ne shvata da mi znamo da je on dželat i Dalili i sebi - dodao je Marko.

- E, a Dalila i Car plakali sinoć i Dejan kada je video da Dalia plače zbog Cara, izleteo iz kazina,a Aleks ga pita kako je, on je napu*io.. Počinje da mi bude žao devojke - rekla je Sandra.

- Nije mi nikoga žao, sama je birala - dodao je Anđelo.

- Njemu niko ne može da kaže bilo šta. Počinjem da mislim da je Dalila sve istinu govorila, on je emotvna i energetska pijavica, on traži da pije krv, kao vampri, dok ti ne isisa život nema te - rekoa je Marko o Dejanu.

