MAJMUNIŠE SE, IMA 2 METRA I KRIVE NOGE! Dejan i Car oči u oči, Janjuš sve ZAKUVAO, pa mu Dragojević ODBRUSIO! (VIDEO)

Filip Car i Dejan Dragojević suočili su se u radio "Amneziji", gde je došlo do sukoba.

- Kako si Dejane, šta se izdešavalo sve sinoć - pitao ga je Ša.

- Ceo dan sam bio napet i nervozan, raspravljali smo se pre spavanja i rekao sam da neću ići na žurku i ako neću da pijem, ali reko hajde prija mi. Nešto se svađali i kao šta ti je i nije mi ništa ali pala mi glava, sam sam sebe iznervirao. Ne mogu da setim šta se sve izdešavalo... Nakupilo mi se svega, zvoni mi u glavi - pričao je Dejan, a onda je u radio upao Janjuš.

- Ja ne mogu da verujem šta ti pričaš, najmanje što može da se desi je da te pošalju u izolaciju, to je bio revolt, ali dobro, ne znam šta je problem. Mene boli ku*ac - drao se Janjuš.

- Meni se nećeš ku*čiti, možeš da mi pu*iš ku*ac - psovao ga je Dejan.

- Ne volim ovo ku*čenje, ja nisam rekao da mi presela izolacija, sve mi se nakupilo... On dolazi sad kao ovde i dere se. To majmunisanje od njega dva metra sa krivim nogama ne prolazi. Ja sam skočio jer sam imao potrebu. Oni misle da mogu da me gaze šest meseci.

- Mislim da ti revolt budi to što kada su neki ljudi bili uz tebe, sada ti to guraju, ja jedne strane rekli ti da je to super, a sa druge strane grozno - objasnio mu je Car situaciju u kojoj se nalazi.

- Otkrije se tuđe lice, ja sam pomogao u svakom domenu, kad je tuča ja razdvojim, kad boli glava ja dam brufen - pričao je Dejan.

- Jednom si mi rekao da ćeš ti ispasti najgori - rekao je Ša.

-Jeste, ja tako mislim. Moja pobeda je moja porodica, oni su mene predstavili kao nekog sveca, a ovo što sada pričaju govori o njima. Kažu da kada je meni bolje, ja okrećem leđa, a to nije tačno... - pričao je Dejan.

- Ja sam čuo kada si rekao: "Hoću kraj, hoću da je kraj ovome". U tome te razumem, ne mogu da te savetujem, ali te razumem - tešio ga je Car.

- Ljudi su takvi, ali biće tema o tome. Što se tiče Aleks moram da kažem da nam je top - ispričao je Dejan.

