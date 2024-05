"ON NEĆE MOĆI DA SE POKAJE DOK GA GOSPOD NE PROSVETLI" Mati Fevronija progovorila o Velikom petku i godišnjici masakra u Ribnikaru

U specijalnoj emisiji "Ni pet ni šest", na Veliki petak, voditeljka Jovana Grgurević posetila je manastir Gornjak. Tamo je zatekla mati Fevroniju i oca Lazara koji su gledaocima otkrili kako izgleda Veliki petak u manastiru.

- Veliki Petak u manastiru je u potpunosti posvećen temi stradanja Gospodnjeg. Čiju uspomenu upravo na taj dan i obeležavamo. Centralni deo čitavog dana su bogosluženja. Dakle, bogosluženja su dosta obimna i zahtevna. Na ovaj dan se trudimo da ništa ne jedemo i da ne pijemo ako je moguće. Da bismo na neki način podelili to stradanje zajedno sa Gospodom. U jednom metaforičnom smislu da bismo učestvovali u tim stradanjima s obzirom da se ne jede i ne pije i da su bogosluženja dosta obimna. Praktično taj čitav dan provodimo u crkvi, u ćutanju, u svojim kelijama. Kad nismo u crkvi onda smo u keliji. Trudimo se da tihujemo i da što je više moguće sazercavamo taj dan. Uopšte ta tema stradanja Gospodnjeg i cene kojom smo plaćeni - otkrila je mati Fevronija.

Otac Lazar se osvrnuo na vernike i njihove posete manastiru.

- Imamo tu jednu lepu zajednicu koja je sastavni deo svakodnevnog našeg manastirskog života i ti ljudi su uvek sastavni deo i tih bogosluženja. Tako da to su jedni istinski hrišćani koji su prepoznali dubinu tog praznika i njegovu važnost, samim tim su uvek zainteresovani da dođu i da sa nama podele taj dan, tu tugu, ali već naredni dan i radosti. Tako da uvek imamo zajedničare na taj dan molitvenih sobranja i jednostavno mnogo je lakše sve to podneti u nekom većem broju, u zajednici. Zapravo na taj dan se oseti esencija te Hristove žrtve. Mi smo toga svesni svakog dana u godini, ali taj dan je pečat koji nas koje pokoleba na neki način i ta svakodnevnica, taj dan vrati čoveka zapravo na fabrička podešavanja i čovek iz jednog realnog ugla sagleda šta je zapravo Hristos žrtvovao da bi mi sutra bili spašeni - rekao je otac Lazar.

Voditeljka je potom upitala da li je ovo pravi dan ili potpuno pogrešan za pokajanje.

- Pričaću iz svog monaškog i hrišćanskog iskustva, prosto imam potrebu da se u tom smislu ogradim. Moj utisak je da je pokajanje zapravo jedan dar Božji. Ja uopšte nisam jednog dana ustala i odlučila da se pokajam, nego prosto pokajanje dođe kao jedna vrsta prosvećenja. Kao da ti sam Duh sveti prosvetli um, skine ti skramu i pružiti pozivnicu za ulazak u njegov prostor. Moje je samo da kažem da ili ne. U tom smislu mi odlučujemo da se pokajemo, ali gotovo da i ne možemo da se pokajamo dok nam Gospod ne dotakne prvo srce, to je moje lično iskustvo - istakla je mati.

Potom se dotakla jednog od možda najtežih događaja u istoriji po pitanju dece, masakra u Ribnikaru.

Voditeljka je istakla da mi čekamo pokajanje svih počinioca za ovaj zločin, ali i druge koje su nas zadesile u prethodnoj godini. I potom upitala, da li to ima smisla što čekamo?

- Ima smisla to što čekamo, ukoliko se istovremeno dok čekamo i molimo za to. Jer ni oni neće moći da se pokaju, a to je moje duboko verenje, dok ih Gospod ne prosvetli. Pokajanje je iz tog razloga nazvano svetom tajnom. Šta je sveta tajna? Sveta tajna je ono što doživljavamo u svom iskustvu, vrlo jasno i eksplicitno, ali ne možemo da shvatimo do kraja. A ne možemo da shvatimo do kraja zato što je Bog taj koji svetu tajnu zapravo izvršava. Dakle, moje duboko ubeđenje je da ni ti ljudi ne mogu da se pokaju i da ostaju u svojoj pomračenosti sve do onog momenta dok Gospod ne izađe na srce i um. Prosto, pokajanje nije stvar samo racija. Ovo valja ili ovo ne valja. Nego, to je mnogo, mnogo dublje. To je nešto apsolutno transcendentno. Nešto što prevazilazi, čak i ovaj super kompjuter zvani mozak i super kompjuter zvani srce. Dakle, sve je to uključeno, ali je i veće od toga - rekla je mati.

