KOMŠIJE PROGOVORILE O NAJSKLADNIJEM PARU NA ETRADI! Brutalno iskreni o odnosu pevačice i glumca: Nikada se nisu javili a da...

Komšije poznatog para kažu da pevačica i glumac žive užurbano zbog obaveza koje imaju i hvale i na sva zvona kako su vaspitali ćerku.

Pevačica Jelena Tomašević i glumac Ivan Bosiljčić važe za jedan od najskladnijih bračnih parova, a i svoje odvojene karijere gradili su bez skandala. Iz braka imaju ćerku Ninu, a porodica se iz kruga dvojke pre nekoliko godina preselila iz stana u kuću koja je malo izmeštena.

Odlučili smo da posetimo njihov komšiluk i čujemo iz prve ruke kakvi su privatno, da li je imidž koji grade u javnosti makar sličan njihovom identitetu. Iako se kod mnogih javnih ličnosti ispostavilo da je velika razlika između njihove predstave u javnosti i onoga što zapravo jesu, kod Jelena i Ivana to nije slučaj.

- Viđamo ih kako ne, oboje osmehom ozare ulicu. Nikada se nisu javili a da se nisu nasmejali. Oboje imaju tako divan i širok osmeh, a ćerka im je vaspitano dete. Viđamo ih i kada šetaju zajedno, često uveče se upute u kratku šetnjicu, naročito kada je lepo vreme, kaže nam jedan komšija kojeg smo sreli u ulici i dodaje:

- Noge me bole, pa ne šetam često ali sedim na terasi pa sve gledam. Ivan stalno negde žuri, kako i ne bi koliko radi, glumi, peva, za sve ga Bog dao. Jelena je nekako mirnija, ona lagano i stameno sve. Nogu pred nogu i sve stigne. Cene ih ljudi ovde, drago nam je što su nam u komšiluku oni, a ne neki umišljeni sa javne scene. Ne glume zvezde i ne bahate se kao pojedini koji žive u ulici niže.

Ljudi u ovom kraju znaju gde žive Bosiljčići i često zaviruju u njihovo dvorište.

- Čujemo ih čim grane sunce, uživaju u dvorištu. Jelena često čita knjige tu, ili Ivan i ona sa ćerkom uče. Deluju kao skladna porodica puna ljubavi, kaže nam žena koju smo sreli u prolazu.

Njena saputnica dodaje da ih viđa i u trgovini.

- Nije Jelena od onih pevačica koje ne možete sresti u marketu ili na pijaci. Jednom sam je videla sa kolicima sa pijace i cveće je nosila. Nije išla autom, iako pijaca nije baš blizu. U marketu ih možete videti zajedno, dođu u kupovinu ali nisu to neke mesečne kupovine jer verujem da dosta jedu po restoranima.

Susedi kažu da je Jelena taško podnela smrt oca i da se njega tuga videla.

- Dok je bio bolestan često je išla u Kragujevac, ona ima one krupne oči u kojima se sve vidi. U tu tugu si se mogao utopiti tih dana kada je pogledaš. Ljudi sa kojima je bliska su je pitali kako je tata, ali nisu hteli da stavljaju so na ranu i tu priču razvlače. Posle smo joj izjavili saučešće. To je bol sa kojim se živi, ne može to da prođe, kaže jedan stariji gospodin.

Devojka koja živi preko puta kaže da je od javnih ličnosti videla jedino Sergeja Ćetkovića.

- Retko su oni kod kuće kada sam i ja, pa ih ne srećem tako često. Uglavnom ih vidim u automobilu, oboje voze. Videla sam jednom Sergeja Ćetkovića sa suprugom da im je došao u goste, mislim da su i njegove ćerke bile sa njima. Ne sećam se više, bilo je to kada su se doselili. Divni su i pozitivni, umeju ljudi da ih pitaju nešto u prolazu ali oni se trude da odgovore onako u hodu. Gde bi im kraj bio da sa svakim zastanu i pričaju, kaže Ana.

