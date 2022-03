SKANDALOZNE UVREDE Dalila nije htela S*KS sa Carem, on je izvređao kao nikad dosad, a onda ŠOK preokret! (VIDEO)

Sreća Filipa Cara i Dalile Dragojević nije dugo trajala. Naime, on je tražio od nje da imaju intiman odnos, što je ona odbila, pa je on počeo da peni na nju.

- Odem tamo plačeš, dođem ovde nije dobro, je**m mater nije dobro. Šta je sa vama, koji je je**ni problem - drao se Car.

- Ti u svemu vidiš... - rekla je Dalila. - Šta je problem? Nećeš dobro proći sa mnom i sa ovim ponašanjem.

- Razigraću ti se sa mozgom kao sa zvečkom. Puštam ti, dajep sebi za mnogo. - Pusti mene fora i fazona - rekao je Car. - Šta se dereš - pitala je Dalila.

Zadruga 5 - Car ne shvata zbog čega Dalila ne može da ima odnos sa njim - 24.03.2022. pic.twitter.com/Sh6B9osc1J — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 24, 2022

- Ma ne mogu ja ovo - rekao je Car. - Ne mogu da imam se*s. Ne mogu da se opustim posle svega - rekla je Dalila. - Šta je problem? Plačeš tu, napadate me, urniše te me - rekao je Car. - Je l' rešenje da dođeš i je**š me - pitala je Dalila. - Koji je tajming u pitanju? Ajde okreni leđa, da te raskantam, ajde - besneo je Car.

Zadruga 5 - Car nazvao Dalilu ober ku***tinom - 24.03.2022. pic.twitter.com/8DfJKjRZv8 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 24, 2022

- Ti si sa mnom iz sažaljenja? Nemoj da budiš u meni ono što sam zakopala - rekla je Dalila. - Neću izdržati do kraja, skotna ku*o. Čim vi mene dovedete da dođem do vas, znam da sam došao do kraja, a onda ribaš po mozgu - nastavio je da besni Car. - Sad ja neću nešto i to je problem. Filipe, ništa ti ne radim - rekla je Dalila.

- Je**o mi pas majku ako nisam žrtva u ovom rijalitiju - rekao je Car.

- Ja nisam ku**a i ne pronalazim se - rekla je Dalila. - To je istina, nisi ti ku**a, ti si ober ku**etina - rekao je Car.

Zadruga 5 - Car pobesneo na Dalilu jer odbija odnos sa njim - 24.03.2022. pic.twitter.com/OItHWmvpfv — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 24, 2022

Nakon svih uvreda, njih dvoje su počeli da se ljube, pa su se opet prekrili pokrivačem.

Zadruga 5 - Dalila ponovo prešla Caru preko uvreda, pali poljupci u krevetu - 24.03.2022. pic.twitter.com/IBpHbUsPL6 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 24, 2022

kurir.rs

