NAJVEĆA LJUBAV NA BALKANU SE UGASILA! Cara više ne pogađaju ni Daliline SUZE, ovo mu se SMUČILO! A evo kako je sa Anom (VIDEO)

Filip Car je seo na vruću stolicu i progovorio o svim aktuelnim temama.

Prvo je Car otkrio svima kakav mu je odnos sa Anom Jovanović.

- Ostalo je sve na sviđanju. Ne mogu da kažem da sam vezan, izašao sam iz teškog odnosa. Sa Anom nemam težinu, ne moram sa njom na neke teške stvari i ne guši me. Svi odnosi koje sam imao znate koliko su teški bili. Ana i ja se opet juče opustili i poljubili, ne smatram da neke stvari radimo - pričao je Car.

- Kakav vam je se*s? - pitao ga je Ša.

- Nije došlo do toga, u izolaciji je došlo do pokušaja, ali nije bilo - odgovorio je Car.

foto: Printscreen/Youtube

- Pričalo se da ona nije ni malo naivna i da je bivšem dečku razbila auto - rekao mu je Ša.

- Da, ali ona mene ne dira, prija mi da tako spremimo večeru i poslse legnemo u krevet i tako. Mislim da se više neću zaljubiti u rijalitiju - rekao je Car.

- MIslim da i dalje voliš Dalilu, hajde da pričamo i o tome. Sinoć si mi bio skroz drugačiji, da li ćeš ostati takav? - pitao ga je Ša.

foto: Printscreen/Youtube

- Emociju koju sam imao prema Dalili se promenila, nije više ista. Dođem u iskušenje, doneo sam čvrstu odluku... Sinoć vidim Dalilu kako plače, nije mi svejedno, žacne me kada vidim to, ali više nemam potrebu da budem sa njom. Vreme je da se stavi tačka na sve to. Ona je meni bila devojka ali ona sa početka u koju sam se zaljubio i ova sada su kao nebo i zemlja... Mislim da tu više nema šanse, probali smo i ona i ja i videli da tu više nema ništa. Njen ples, odevanje, igra i sve više mi ništa ne odgovara. Najveća ljubav na Balkanu se ugasila, 70 posto posto je ugašeno. Ja sam brzopotezan što se tiče ulazaka i izlazaka u odnose - pričao je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

