ONA JE NJEGOVA ANIMIR DAMA! Dalila progovorila o novoj partnerki BIVŠEG, pa sa suzma u očima pričala o PROPALOJ LJUBAVI! (VIDEO)

Dalila Dragojević je u otvorila dušu Drvetu mudrosti o odnosu sa Filipom Carem, ali si njegovoj vezi sa Anom Jovanović.

- Sinoć mi je bilo baš teško da sam videla Filipa kako se ljubi sa onom dežurnom. Oboje smo plakali na neke pesme, ali ne verujem da je on plakao zbog mene. Bilo mi je jako teško kada sam ga videla da plače, ali sam postala svesna da tu nema perspektive, pogotovo kad krenem da razmišljam o nedelima koja je meni uradio. - pričala je Dalila.

- Meni malo fali da se uvredim kada mi neko kaže da on mene voli, postaje mi blam da mi kaže da me voli. Ja ne znam šta je bio probelm, sem njegovog zadovoljstva, ja sam prelazila preko milion stvari, ne verujem da bi iko prešao preko toga. Ako neko krene da priča lepo o meni on skače pa ih napada. Pričao je da mu se gadim, da mu izazivam najveći bes... Ispada da je njemu tako u svim vezama, svi smo mi najgori, a on je dobar. On svuda priča kako ja pravim žrtvu, ali ne dam na sebe. Nema nazad, i moram biti mnogo jaka, i to je to - pričala je Dalila.

- Ja se trudim da radim na sebi, ali sinoć sam imala momente, ali bar ne lomim više, smirila sam se po tom pitanju. Vidim da pojedinci žele da ponize moje suze. Karić mi je prebacio što sam plakala, i komentarisanje Filipa i njegovo ponašanje - dodala je ona.

- Njegov odnos je užas. Sinoć kao prava animir dama, ona nema emociju, hladnokrvna je, a Đedović mi je rekao da je on poljubi pa gleda u mene. Za mene su oni u vezi,a on ne želi to da ozvniči. Oni imaju odnose pa idu u svoje krevete da spavaju. Nek su živi i zdravi, ja im želim svu sreću na svetu. Meni kako bude biće. - rekla je Dalila pa je krenula da se priseća muvanja sa Carem:

- Bilo je to lepo i ja to želim da pamtim. Svašta mi kažemo u svađi, a meni bude krivo zbog tih reči i bude mi teško i krivo. Ja osećam da se on kaje i da mu bude krivo, ali ne znam što tako. Ne vidim kakva sam mu ja smetnja. Šta mu ja radim toliko loše da me tako predstavlja ljudima. Meni je bolje da me udari i da mi ne znam šta uradi nego što vređa ljude koji su nam podrška. - rekla je Dalila.

