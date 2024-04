ŽESTOK OKRŠAJ STANISLAVA I ŠA! Krofak tvrdi da reper ima kompleks zbog njega, Aleksić uzvratio: Nisi ni približno lep kao ja!

U sinoćnoj emisiji "Pretres", voditelj "Elite" Milan Milošević je rešio da suoči dva ljuta protivnika. On je počeo razgovor sa Nenadom Aleksićem Ša, a onda se osvrnuo na intervju Stanislava Krofaka koji je dao Darku Tanasijeviću.

- Stanislav je sinoć rekao da mu je Mione žao šta ona trpi, da ti nisi poludeo zbog slikanja, nego kada se pomenulo da treba da se skine majica za slikanje, jer si debeo i masan -rekao je Milan.

- Ja sam rekao da je poludeo kada je rečeno da moraju majice da se skinu, jer ima komplekse - rekao je Stanislav.

- Ti si dečko iskompleksiran na mene, jer sam ja sa tvojom devojkom - rekao je Aleksić.

- Ja sam rekao da sam jednom ušao u tuš kada je ona bila tu, ali više to ne radim, a on kada je bio tu, on se odmah oblači, mogu da zaključim da ima kompleks... Ja nisam pi**a da te zovem na telefon, nego da mi se izviniš javno pred svima i ovim kamerama - rekao je Krofak.

- Mislim da si ti zbog Mione ovde. Ti se kompleksiraš na mene - rekao je Aleksić.

- Ja da sam hteo, ja bih bio sa njom. Oni mene pitaju, ti si poludeo jer nisi hteo da skineš majicu - rekao je Stanislav.

- Nisi ti ružan, ali nisi ni približno lep kao ja... Moje mišljenje je da ti imaš kompleks od mene. Meni je ovo komedija. Trajem 27 godina, priča se vrti zbog Šakija, mišići nisu bitni, ovde je mozak, a ovde sam tata u tome - rekao je Ša.

