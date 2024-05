"NE PODNOSIM BEZOBRAZNE I NEVASPITANE LJUDE!" Aco Pejović o izborima njegovih ćerki, otkrio i ko ga je jedino zvao pravim imenom

Aco Pejović je već decenijama u samom vrhu estrade i puni koncertne prostore širom regiona, a sad je objavio novi album, koji je publika s nestrpljenjem očekivala. Trenutno promoviše nove pesme, a s publikom se druži neprestano. Pevač će 1. juna održati koncert u Nišu, za koji vlada veliko interesovanje.

foto: Dušan Petrović/Milica Protić

U intervjuu za rođendanski broj Kurira Pejović priča o novom projektu, planovima, ćerkama, ali i otkriva da li ga danas neko zove njegovim pravim imenom Aleksandar.

Objavili ste album "Hotel tuge", koji je preko noći eksplodirao, gotovo sve pesme su postale izuzetno slušane. Koliko vas to raduje?

- Oduševljen sam reakcijama na novi album, jer je epilog svega što sam mesecima s mnogo ljubavi pripremao. Kad su pesme izašle, rekao sam da nisam želeo da ih delim po žanrovima, već sam svaku odabrao i otpevao sa mnogo emocija. Siguran sam da upravo zbog toga nisu izostale reakcije, jer su ljudi koji vole ono što radim prepoznali, pre svega, kvalitet na kome sam insistirao.

Kojom pesmom sa novog albuma biste najbolje opisali svoj trenutni život?

- Svakako je to "Poslednji valcer"! Ljubavna pesma kroz koju vidim i svoju porodicu, jer su njih četiri moje svetiljke na kućnom tremu, moje zvezde vodilje, koje me uvek prate u svemu!

Aci supruga poklonila skupoceni automobil foto: Nenad Kostić

Sledi koncert u Nišu, da li je možda s novim albumom i Beograd u planu? Koji su vaši planovi za blisku budućnost?

- Veliko je interesovanje za koncert u Nišu, što me posebno raduje budući da su prošle dve godine od poslednjeg. Radujem se i što ćemo izvesti pesme sa novog albuma, što će koncertu, siguran sam, dati neku novu i lepu energiju. Kada je o Beogradu reč, spremamo nešto sjajno, ali o tom - potom. Dopašće vam se, verujte mi na reč!

Godinama ste u samom estradnom vrhu, koji je recept za uspeh?

- Ne postoji recept. Postoji posvećenost u onome što radite, insistiranje na kvalitetu, nikada na kvantitetu. Važno je i imati meru, prepoznati kad je vreme da se pritisne kočnica, a kad da se da gas.

Poznato je da ste se oženili posle sedam dana veze. Vaš brak važi za jedan od najskladnijih na javnoj sceni, kako ste to uspeli?

- Brak nije samo emotivna veza dvoje ljudi. Brak je i poštovanje i smeh do suza, brak je i kada imate tu ruku na ramenu kao znak podrške kad je teško, zagrljaj kad je lepo... Biljana i ja imamo tu sreću da smo okruženi ljudima koji nas istinski vole i koji zajedno sa nama čine naš brak dinamičnim, radosnim i srećnim. O deci da i ne govorim. Ljubav i poštovanje su ime i prezime braka.

foto: Nenad Kostić

Od vas su ćerke nasledile talenat za pevanje, Marija i Iva su pohađale časove pevanja, da li će se one možda oprobati u muzičkim vodama?

- Magdalena i Marija su danas dve intelektualke, a Iva će kad položi prijemni, ako bog da, a mi verujemo da hoće, biti studentkinja arhitekture. I ja ih iz sve snage podržavam da budu uspešne i srećne u profesijama koje su izabrale. Čine me ponosnim!

Mnogi ne znaju da vaše pravo ime nije Aco, već Aleksandar. Da li vas još uvek neko zove tako?

- Niko! Kad sam išao u školu, čuo bih Aleksandar Pejović jedino kad bi me profesori prozvali!

Šta najviše može da vas dovede do ludila i u kojim situacijama izgubite živce?

- Ne podnosim nevaspitane i bezobrazne ljude. Čovek sam koji otvoreno pokazuje kada mu nešto smeta, a dodatno me iritira kada neko to ignoriše i radi stvari koje me iritiraju.

Čestitka Budite čitani, gledani i omiljeni! Budite medij kojim ćete inspirisati druge da budu bolji, izveštavajte mnogo sa radosnih događaja, dajte svoj gledani program i čitane strane nacionalnim uspesima kad je reč o sportu, filmu, nauci... Podržavajte mlade i talentovane ljude u muzici, neka vaše naslovne strane dobijaju nagrade s pričama o humanitarnim podvizima! Budite čitani, gledani i omiljeni!

