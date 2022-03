BIVŠA LJUBAVNICA I ILIĆ OČI U OČI ISPRED SUDNICE! Miroslav s PAPIRIMA u ruci, a evo gde je za to vreme Mirjana Antonović! (FOTO)

Miroslav Ilć pojavio se na ročištu sa nekadašnjom ljubavnicom Mirjanom Antonović koja godinama pokušava da dokaže da je pevač biološki otac njenog sina, a Kurir ih je uhvatio u hodniku dok su čekali početak suđenja.

Miroslav je sedeo sa advokatom, ona mu je pokazivala neke papire, sve vreme su razgovarali.

Mirjana je sa svojim advokatima sedela preko puta njega, a pre ulaska u zgradu je istakla da se njoj i Devinu sve smučilo.

Mirjana je stajala sa advokatima i dogovarala se sa njima pre početka suđenja.

"Tu smo da se završi situacija do kraja i Devin jedva čeka da se završi sve ovo, danas neće doći. Mi ćemo se boriti da se promeni zakon o DNK analizi, mučno nam je sve ovo", rekla je Mirjana.

Podsetimo, Antonovićeva, s kojom je Miroslav Ilić bio pre 30 godina u vezi dok je bio u braku, na sudu je sa pevačem kako bi dokazala da je Miroslav njegov otac.

Inače, Mirjana je pre nekoliko godina za Kurir govorila o DNK testiranju.

- Devin i Miroslav su primili sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah priložio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Može mu se pošto ovde još uvek vlada taj arhaički zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne ličnosti. O izmeni tog zakona uopšte ne bi trebalo da bude bilo kakve diskusije, već odmah treba i mora da se izmeni. On udara direktno po ćeliji familije i uništava celokupnu naciju. Sad mora i sudstvo da se maltretira oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve vas, vremenski i novčano. Ja do juče nisam znala da taj ceh plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, pošto u Americi taj koji izgubi slučaj plaća sve troškove.

Mirijana, koja živi sa sinom Devinom u Americi, odlučila je da ne dopusti da slavuj iz Mrčajevaca izbegne DNK test i tako narodu pokaže da je Davin zaista njegov sin.

