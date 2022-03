VANBRAČNA DECA POZNATIH TATA: Neke očevi nisu hteli da VIDE I PRIZNAJU, a ONI su ih prihvatili posle MNOGO GODINA! (FOTO)

Deca poznatih ličnosti često su u žiži interesovanja, i njihovi životi intrigiraju ponekad više i od života njihovih slavnih roditelja. Međutim ima i onih o kojima se malo zna, jer su potekli iz vanbračnih zajednica, a neki očevi nikad nisu priznali svoju decu, a neki su i na sudu zbog dokazivanja očinstva.

Miroslav Lazanski, ćerka Teodora Bjelica

foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Ranijih godina Gordana Bjelica tvrdila da su ona i Lazanski imali aferu iz koje se rodila ćerka, danas talentovana mlada glumica Teodora Bjelica, te da su zbog toga što on nikako nije želeo da prizna očinstvo, čak bili i na sudu.

Mnogi kažu da pored toga što Teodora liči na majku, liči i na pokojnog oca Miroslava.

Glumica je svojevremeno ispričala kako je objasnila ćerki zašto otac neće da je prizna.

- Ko je Teodorin otac znamo ona, ja i on. Imale smo jedan ozbiljan razgovor kada sam joj sve objasnila i više o tome ne pričamo. Nikada od muške strane nisam tražila bilo šta. Za mene je to pitanje časti koju treba da poseduje muškarac. Ne želim da alimentaciju smatram dobrotvornim prilogom ili obavezom. Svakome sve na dušu - govorila je ranije ona za domaće medije.

Miroslav Ilić, sin Devin

foto: Stefan Stojanović Mondo, Ata images, Shutterstock

Miroslav je pre 34 godine dobio sina Devina tokom ljubavne veze s Mirjanom Antonović, zbog čega se ona i pevač i dalje sude.

On nikada nije želeo da prizna očinstvo, niti je do sada imao kontakt s vanbračnim naslednikom. Ipak, u toku je sudski proces u Beogradu tokom kojeg bi Ilić trebalo da se podvrgne DNK analizi.

Dragan Kojić Keba, ćerka Ina

foto: Nemanja Nikolić

Za razliku od mnogih njegovih kolega, Keba poput Miroslava Ilića neće ni da čuje za svoju ćerku Inu, rođenu iz veze s tekstopiscem Ljiljanom Jevremović.

Godinama je Ljiljana pokušavala pravdu da pronađe na sudu, dok nije konačno utvrđeno da Keba jeste Inin otac i sud mu je naložio da plaća alimentaciju.

Ipak, i pored toga, Inu nikada nije želeo da vidi, govoreći da „to dete nije rođeno iz ljubavi“.

I Inina mama govorila je ranije za Telegraf.rs, iznoseći bolne stvari koje je doživela zajedno sa svojim detetom.

- Keba ima dvostruke aršine, to je jedan materijalista, bezdušan, koji medije koristi zarad sticanja materijalnog bogatstva. Ja sa njim imam iskustva već 20 godina, i znam da mu je samo materijalno bitno kod dece. On je na sudu izjavio, kada je već analiza krvi bila gotova, Ina je dobila astmu: "Ja ne priznajem analize, ne priznajem DNK, ništa ne priznajem i neću da lečim tuđu bolesnu decu" - objasnila nam je Jevremovićeva.

- Moje dete ne živi ni približno očevom standardu. Ona nema predstavu kako on živi i koliko ima novca. Sastavljamo kraj s krajem, ali uspevamo da se izborimo, dok on živi u luksuzu i ima sve blagodeti ovog sveta, kao i njegova porodica - rekla je Ljiljana jednom prilikom.

Šaban Šaulić, sin Robert

Pokojna legenda narodne muzike Šaban Šaulić je, pored troje dece koje je dobio sa suprugom Gocom, imao i vanbračnog sina Roberta, kog je priznao.

Roberta je javnost imala prilike da vidi na očevoj sahrani u Aleji zaslužnih građana.

Kako je svojevremeno ispričao Šabanov bubnjar, Saša Ismetović Bata, Robert živi u Zrenjaninu sa starijom ženom koja ga je, navodno, odgajala.

Prema daljim navodima, ta žena je komšinica koja je Roberta uzela sa ulice kada je imao samo 10 meseci, a koja je rekla da je Šaban obilazio vanbračnog sina i da je davao novac za njega.

Iako je o njemu retko govorio, Šaban je jednom prilikom priznao da ima vanbračnog sina i da se brine o njemu.

- To je bilo mnogo, mnogo davno. Ja tada nisam bio ni oženjen - rekao je pevač u jednom intervjuu 2015. godine.

- Ja sam bio fer prema jednoj osobi koja je posle pet, šest godina rekla da je to moje dete. Ja sam isplatio do 18. godine sve alimentacije, majke mi moje, bez dokazivanja. Priznao sam ga jer sam pošten, čestit čovek, nisam hteo ništa ni da dokazujem - dodao je on tada.

Goran Bregović, ćerka Željka

foto: Printskrin/Facebook

Prvi koji je pre više od četiri decenije priznao vanbračno dete bio je legendarni Goran Bregović. Goranu se ljubav desila sa Sarajkom Jasenkom koja se u to vreme bavila plesom, a trudnoća je bila potpuno neplanirana.

foto: Promo

Ipak, frontmen Bijelog dugmeta je priznao ćerku Željku, koja danas živi u Austriji, udata je i ima decu, dok u braku sa suprugom Goran ima još tri ćerke.

Siniša Mihajlović, sin Marko

foto: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Siniša Mihajlović sina je upoznao tek posle osamnaest godina, konkretno 2004. godine, iako ga je priznao odmah po rođenju.

Naime, proslavljeni sportista u braku s Arijanom ima petoro dece - ćerke Viktoriju i Virdžiniju, kao i trojicu sinova - Miroslava, Nikolasa i Dušana. Međutim, poznato je i da Mihajlović ima još jednog sina, Marka, koga je priznao odmah po rođenju.

- Znalo se da imam sina, pisalo se o tome, priznao sam ga i preuzeo obaveze oko njegovog izdržavanja. Ali dosad sam tu intimu čuvao samo za sebe. Naravno, želeo sam da ga vidim, srce mi se prosto kidalo kad sam mislio o tome. Ipak, odlučio sam da sačekam da poraste, da postane punoletan i da onda jednog dana, kao odrasli ljudi, popričamo o svemu. Da mu kažem sve što imam - rekao je jednom prilikom Siniša za domaće medije.

foto: EPA

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:43 Ilda Šaulić u Sceniranju otkrila da joj otac Šaban sve više nedostaje