KEBA ČESTITAO KONSTRAKTI NA POBEDI I OTKRIO NEPOZNATI DETALJ: Evo šta je predstavnica Srbije na Evroviziji potom uradila!

Pevač Dragan Kojić Keba pevao je u jednom restoranu i tom prilikom otkrio šta misli o pevačici koja će Srbiju predstavljati na Evroviziji.

Keba je prvo u Premijeri istakao kakve pesme peva i jednu novinu.

- Naš repertoar i jeste star, ali hvala Bogu trajemo i dan danas, punih 25 godina. Izašle su različite pesme. Najnovija informacija je da sam pesmu snimio i na grčkom jeziku - otkriva Keba.

Ovom prilikom pružio je podršku ovogodišnjoj predstavnici Srbije na Evroviziji, Konstrakti.

- Mislim da je Konstrakta napravila pravu pozitivnu pometnju, pri kraju glasanja znaju mnogi. Igor je isto rekao ''Konstrakta pobeđuje'', to je nešto novo i pozitivno. Odmah sam joj čestitao i iznenadilo me što mi je odmah odgovorila i podelila to - priča Keba u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

