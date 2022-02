STAVILI BIVŠU SNAJKU NA CRNU LISTU?! Severina pozvala Kebu i Olju na ručak dok joj je bivši u Americi, evo kako su je ISKULIRALI

Dragan Kojić Keba prošle nedelje navodno nije hteo da se sastane s bivšom snajkom Severinom, koja je nekoliko dana boravila u Beogradu zbog snimanja spota.

Kako prenose mediji, iako nisu bili u kontaktu otkako su se ona i Igor razveli, ona je odlučila da se javi bivšem svekru.

- Severina je pustila poruku Kebi, zna ona da je Igor u Americi, pa je poslala bivšem svekru poruku da je u Beogradu i da ako žele on i Olja posete hotel u kom je odsela, da tu ručaju.

foto: Nemanja Nikolić

Kako se ističe, Severinin bivši svekar dobio je ovu poruku, ali ju je potpuno ignorisao. I Keba i Olja navodno su ljuti zbog razvoda i pre toga nikako ne mogu da pređu.

- Keba je dobio poruku i nije apsolutno ništa odgovorio. Oni nikakav kontakt nisu imali od kada su se Seve i Igor razveli, i Keba i Olja su ljuti na nju, jer se do sada nikako nije ni javila, još je imala svađu sa Kebinom suprugom kada joj je rekla da nema potrebe da se meša u Igorov život. Ta svađa je bila malo pre razvoda, jer je Kebina žena nazvala sina i pitala ga jel tačno da se razvodi pošto svi mediji bruje o tome. Tako da oni smatraju da nema potrebe da se sastaju sa bivšom snajom - priča izvor Stara blizak Kebi.

foto: Printscreen/Instagram

- Na sve to, Keba je imao neprijatnost s kolegama kada je Severina iznosila političke stavove, gde je pljuvala po Srbiji, i posle svega ne želi da bilo ko ispira usta sa njim zbog nje. Mislim da nije očekivala da joj uopšte ne odgovori, ali sad je shvatila da sa tom porodicom više nema nikakve veze - završava izvor.

foto: Damir Dervišagić

Iako se govorilo da je Severina ostala u odličnim odnosima s porodicom Kojić, sada se to ispostavilo kao potpuno netačno. Nedavno se, po dolasku u Beograd, javila se roditeljima bivšeg supruga, ali oni na to nisu reagovi. Tom prilikom, poznata Splićanka uhvaćena je u prisnom zagrljaju producenta Filipa Miletića, a već neko vreme se šuška da su njih dvoje u emotivnoj vezi.

Iako je pevačica porekla da je u ljubavi s producentom, priznala je da on zauzima posebno mesto u njenom srcu, ali samo kao prijatelj. - Jednostavno već dugo ne čitam novine, nego mi jave prijatelji šta pišu i onda, kad smo videli naslov "Kako dalje“, onda smo se smejali jer, ono, završili smo ploču i sad ćemo, kao, raskinuti. Međutim, naša saradnja traje 10 godina, verovatno je moj razvod to pokrenuo, ali je toliko ono, završili smo ploču i sad ćemo, kao, raskinuti. Međutim, naša saradnja traje 10 godina, verovatno je moj razvod to pokrenuo.

foto: Instagram

kurir.rs/star

Bonus video:

02:56 SEVERINA BACALA CRNU MAGIJU MILANU? Novinarka otkrila nove šok detalje