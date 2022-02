SEVERINA PRODALA LUKS STAN OD 650.000 €?! Pevačica se odrekla skupocene nekretnine u Splitu, a ovo su RAZLOZI

Pevačica Severina Vučković navodno je prodala skupoceni dupleks u Splitu koji je procenjen na 650.000 evra, a na toj adresi sada stanuju novi stanari.

Kako tvrdi dobro upućen izvor, pevačica je kupila drugi stan u svom rodnom gradu i to na novoj adresi, piše Informer.

- Poznato je ovde da je Severina prodala stan, po svemu sudeći zbog mnogobrojnih troškova koje je imala tokom višegodišnjih sudskih procesa. Ovaj stan joj je bio skup za održavanje, a bio je i dobro poznat svima, pa i medijima. To joj nije prijalo. Zato je odlučila da proda ovu nekretninu i to nekim strancima, nisu ni Srbi, ni Hrvati. U tom stanu tokom zime niko ne boravi i tenda je spuštena jer ti ljudi ne žive u Hrvatskoj, već tu dolaze samo preko leta. S obzirom na to da je dupleks odmah preko puta kupališta Žnjan, lokacija ne može biti bolja - istakao je izvor iz Splita koji tvrdi da je pevačica ovu nekretninu prodala još pre nego što se udala za Igora Kojića:

- Ona je odavno prodala stan, još pre udaje za Igora. A tokom zabavljanja s Milanom Popovićem, voleli su ovde da dolaze, čak se spekulisalo i da Popović želi da kupi celu plažu Žnjan, ali o tome se sada ništa ne priča - dodao je izvor.

Severina je mnogo volela ovaj stan, a posebno ulicu koja je dobila ime po rimskom papi Jovanu Pavlu Drugom, koji je na tom prostoru održao i govor prilikom posete Splitu 1998. godine, a u kojoj je zgrada.

