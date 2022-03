BIVŠA ILIĆEVA LJUBAVNICA MISLI DA JE OVO DOKAZ: Čeka PRESUDU za OČINSTVO, a i dalje čuva ovu INTIMNU uspomenu sa pevačem

Mirjana Antonović, nekadašnja ljubavnica Miroslava Ilića, već godinama pokušava da dokaže da je pevač biološki otac njenog sina Devina. Upravo zbog dugogodišnjeg suđenja sa pevačem Mirjana je postala poznata našoj javnosti, a ove nedelje će se sa bivšim partnerom čak dva puta sresti na sudu.

Mirjana i Miroslav će danas, 23. marta imati poslednje ročište u procesu višegodišnjeg suđenja, kojim će se konačno utvrditi da li je pevač otac sina Antonovićeve, Devina, i biće doneta konačna presuda, što je ranije potvrdio advokat Mirjane Vilijam Paspalovski. Već sutradan, u četvrtak, ponovo će se sresti u sudu jere je pevač podneo tužbu protiv bivše ljubavnice za povredu tajne postupka, tvrdeći da je ona u javnost iznela detalje slučaja suđenja.

Mirjana, koja je veoma aktivna na društvenim mrežama, i dalje drži fotografiju na kojoj su ona i Miroslav zagrljeni, a Antonijevićeva je u 7. mesecu.

Podsetimo, Antonovićeva, s kojom je Miroslav Ilić bio pre 30 godina u vezi dok je bio u braku, na sudu je sa pevačem kako bi dokazala da je Miroslav njegov otac.

Inače, Mirjana je pre nekoliko godina za Kurir govorila o DNK testiranju.

- Devin i Miroslav su primili sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah priložio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Može mu se pošto ovde još uvek vlada taj arhaički zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne ličnosti. O izmeni tog zakona uopšte ne bi trebalo da bude bilo kakve diskusije, već odmah treba i mora da se izmeni. On udara direktno po ćeliji familije i uništava celokupnu naciju. Sad mora i sudstvo da se maltretira oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve vas, vremenski i novčano. Ja do juče nisam znala da taj ceh plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, pošto u Americi taj koji izgubi slučaj plaća sve troškove.

Mirijana, koja živi sa sinom Devinom u Americi, odlučila je da ne dopusti da slavuj iz Mrčajevaca izbegne DNK test i tako narodu pokaže da je Davin zaista njegov sin.

. I Mirjana i Devin tvrde da im od Miroslava ne treba ništa, osim toga da prizna da je on njegov biološki otac, i zbog toga se nalaze godinama na sudu kako smo već naveli na samom početku.

Na Mirjaninom Fejsbuk nalogu još uvek se nalazi fotografija na kojoj se nalaze ona i Mirislav, i to kada je ona bila pred samom kraju trudnoće, i neposredno pre nego će se njihova veza okončati.

foto: ATA images

kurir.rs

