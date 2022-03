FILIP CAR DONEO KONAČNU ODLUKU! Poverio se Ani Jovanović, sa njom će da se druži, a evo šta će sa Dragojevićkom! (VIDEO)

Filip Car odlučio je da obavi razgovor sa Anom Jovanović i saopšti joj šta je odlučio po pitanju njihovog odnosa.

Naime, on je pomenuo Dalilu Dragojević i otkrio kako će se prema njoj postaviti.

foto: Printscreen

- Ja sam odlučio da ne budem više sa Dalilom, imao sam nešto sa tobom, pa sad da se ogradim? Ja hoću da se družim sa tobom i to je gotovo, sa Dalilom sam završio. Nakon svega što je ona meni izgovorila... Idem danas da razgovaram, ona mene iritira. U taj odnos su me gurali, stavljali me u izolaciju sa njom, a sad me napadaju - govorio je Car, a Ana je slušala ćutke.

- Ja nemam karakter, neko sam ko je pogazio svoje kriterijume. Neće se više to dozvoljavati. Odlučio sam to da završim i završiću. I ona sa svojim suzama, jao... Što nije plakala kad je završila odnos od pet godina, a plače kad je završila sa mnom nakon mesec dana? Pusti me tih šupljih priča... Napadamo devojku od 19 godina, ljubila se sa tri dečka, nije spavala ni sa jednim. Sad zato što je Dalila tužna ja treba da uđem u taj morbidni odnos, meni paše da se družim sa Anom - govorio je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:11 MOLIM FANATIKE DA PRESTANU DA MI PIŠU NA KUĆNU ADRESU: Mina Vrbaški JAVNO SPALILA pismo u kome se pominje Car