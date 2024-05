USVAJANJE REZOLUCIJE O SREBRENICI BIO BI KRAJ: Dodik o narednim koracima posle odluke u UN - "Nećemo dizati REVOLUCIJU..."

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će, u slučaju usvajanja rezolucije u GS UN, prvi korak Banjaluke biti sednica vlade u Srebrenici, odakle će poručiti da je ta rezolucija neprihvatljiva, nesprovodiva i ništavna.

Nijedna naša akcija neće biti usmerena ka destabilizaciji i nasilju, poručio je Dodik, ali je potvrdio da bi usvajanje rezolucije bio simbolički kraj multietničke Bosne i Hercegovine.

Dva dana pre glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u emisiji Takovska 10 bi takva rezolucija poslužila neprijateljima koji bi se na nju pozivali protiv Srba u celini. "Kada, recimo, na putu ka EU možete da dođete u situaciju da vam zatraže da i vi, iako smo mi protiv te rezolucije, primenjujemo sadržaj te rezolucije", ocenjuje Dodik.

"Ova rezolucija će poslužiti, ili treba da posluži, prije svega muslimanima u BiH i onima koji njih prate, da nam stalno iznova to serviraju kao problem, da nas nateraju na tu vrstu moralne diskvalifikacije, a smatraju da je diskvalifikacija samo valjana onog trenutka kad vi sami sebe diskvalifikujete. Dotle, naravno, nema od toga ništa", ističe Dodik.

Srbi ne treba da daju legitimitet vladi ako Crna Gora glasa za rezoluciju Što se tiče ponašanja zemalja u regionu kada je u pitanju rezolucija o Srebrenici, pre svega Crne Gore, Dodik kaže da je sramno to što Crna Gora radi. Naivno je, kaže, bilo verovati ranije da je moguće očuvati dobre odnose sa Đukanovićevom strukturom vlasti u Crnoj Gori, ali da je gotovo neverovatno da sadašnja struktura nastavlja gotovo istim putem. Ne vidi razlog da, ukoliko vlast u Crnoj Gori glasa za rezoluciju, Srbi daju legitimitet bilo kakvoj vladi koja to radi, čak i kao bi to značilo povratak Mila Đukanovića.

Dodik je juče bio u Beogradu, gde se sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i patrijarhom Porfirijem

"Vučić je uložio ozbiljan napor i ulaže ozbiljan napor on i njegov tim. Jer i on, vjerujem, isto tako razmišlja kao ja u ovom smislu da je to neki dokument koji će opteretiti značajno našu budućnost“, kaže Dodik.

Patrijarh i SPC, dodaje Dodik, razumeju da je to ne samo politička, nego istorijska nepravda prema Srbima.

Kakav rezultat glasanja se očekuje

Upitan kakav rezultat očekuje, a povodom optimističnih naznaka sa strane Srbije da bi taj broj glasova protiv rezolucije mogao da ide možda i do 120, čak 130, Dodik navodi da u ovom trenutku ima više onih koji su "za" nego onih koji su "protiv", ali da očekuje da zbir onih koji neće glasati, koji budu uzdržani, i koji budu protiv, bude daleko veći od natpolovične većine.

To bi, prema njegovoj oceni, u datim okolnostima zaista bila neka mala satisfakcija, čak i "velika istorijska pobjeda".

U svakom slučaju većina zemalja neće ni primenjivati rezoluciju u svom lokalnom zakonodavstvu ili obrazovnom sistemu, smatra predsednik RS.

"Mi nemamo šanse u Bosni i Hercegovini"

Dodik smatra da Srbi "nemaju šanse u Bosni i Hercegovini".

"Ukoliko u ovako nezgrapnoj i nikakvoj Bosni i Hercegovina mi ostanemo, stvoriće se uslovi za značajno iseljenje Srba, što je njihov cilj. Kod muslimana nema nikoga u političkom životu, bez obzira da li je SDA, SDP, neki liberal ili nešto proizašlo iz toga – da nema negativan odnos, mrzilački odnos prema Republici Srpskoj i Srbiji. Njima ne odgovara Srbija stabilna i jaka, oni su najzadovoljniji kad je to slabo. Sa druge strane, ja zaista vučem neku vrstu priče, politički vezane za one univerzalne principe socijaldemokratije, u kojoj su solidarnost, mir i uvažavanje bez obzira na naciju, na vjeru i tako dalje. To i danas ja tako mislim. Ali u ovome, obavljajući ove poslove, naučio sam da najčešće (stalni predstavnik BiH pri UN Zlatko) Lagumdžija i kad je bio aktivan ovde, on je bio isključivo dobar musliman", ističe Dodik.

"Muslimani su poslušni, mi nismo"

Upitan da li bi se lakše dogovorili sa predstavnicima Bošnjaka da nema stranog uticaja, naveo je primere dogovora koji su propadali posle njihovog razgovora sa američkim ambasadorom.

"Muslimani su poslušni, uradiće sve što njima traže Amerikanci. Mi nismo. Mi smo svi pod sankcijama, pa nemamo ni potrebe da sarađujemo sa njima", napominje Dodik.

Šta će biti prvi korak Banjaluke ako rezolucija bude usvojena

Na pitanje šta će biti prvi korak Banjaluke ako se usvoji rezolucija, kaže da će u četvrtak imati sednicu vlade u Srebrenici, i tamo ćemo reći da je za nas ta rezolucija neprihvatljiva, neprovodiva i da je ona za nas ništavna.

"Nama je primarno da očuvamo mir i mi ćemo čuvati mir, naša akcija nijedna neće biti usmerena ka destabilizaciji i nasilju", poručio je Dodik.

"Dakle, nećemo mi ovde dizati revoluciju, nećemo mi ništa raditi. Ali ono što će muslimani osetiti u BiH jeste naše prisutstvo u odlukama i to će se kretati tako dok ne postane činjenica da se zemlja raspala", ističe Dodik.

"Naravno, ja mislim da je to kraj"

Saglasan je sa ocenom da bi rezolucija o Srebrenici bila simbolički kraj multietničke Bosne i Hercegovine.

"Naravno, ja mislim da je to kraj. Kako da žive dva naroda sa tako snažnom suprostavljenom prošlošću?", rekao je predsednik RS.

Kurir.rs/RTS/Preneo: D. P.