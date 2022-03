ŠOK! OVA POZNATA PEVAČICA JE MAGIJSKI NAJZAŠTIĆENIJA NA ESTRADI! Vesna Rivas u programu uživo OTKRILA ime, svi u studiju ZANEMELI

Proteklih nekoliko godina magija je postala veoma zastupljena na estradi, a koliko je ova tema popularna govori i činjenica da su u protkelih godinu dana snimljene dve serije na ovu temu.

Domaće i javne ličnosti za svoje lične neuspehe često optužuju kolege da im bajalicama i magijom čine zlo.

Upravo je magija na estradi bila tema emisije "Puls Srbije", gde je Vesna Rivas voditelju Ivanu Gajiću otkrila ko je to na estradi magijski najzaštićeniji.

foto: Kurir televizija

- Morali smo doći u ove karmičke godine, to je 2017 počelo. Sve ono što je gurano i potiskivano u društvu sada se o tome govori. Moralo je da ispliva na površinu. Drugi narodi širom sveta na primer imaju kao i mi zaštitu u vidu crvene boje, kao što mi imamo crveni konac. Ljudi na primer ne znaju za crveni koral, to je dosta traženo jer privljači ljubav, otvara puteve, otklanja probleme. To je jedno čudo. Crveni veš takođe. 99% ljudi na javnoj sceni veruje i ima svoje amajlije. To su teme o kojima se retko pričaju, jer to je zaštita. Najjaču amajliju na estradi ima Jelena Broćić. Ona je devojka sjajna i hoće da hoda svojim putem na estradi - rekla je Rivas.

foto: Kurir televizija

Putem video poziva u emisiju "Puls Srbije" uključio se i vidovnjak Duško Đurđević Dali

- Ja sam neko ko traje 26 godina i javno radim svoj posao, hvala Bogu posla uvek ima. Rezultat je taj koji pravi posao. Medijski smo u poslednje vreme dosta zastupljeni i na dohvat ruke ljudima, oni koji nisu verovali u nas su počeli da nam veruju. Uzimaju nas za savetnike firmi, kompanija, za životne konsultacije - kaže Dali.

Kurir.rs/M.L.

