POPULARNOST SE UVEK KUPOVALA: Keba izneo ŠOKANTNU istinu o Konstrakti ZAPANJIO SVE JEDNOM ČINJENICOM

Pevač je istakao da nikada nije kupovao svoju popularnost.

- Popularnom se uvek kupovala. Nekad se kupovala pesma da se vrti na radio stanicama, sada se kupuju pregledi. Dragan Kojić Keba nikada nije kupovao popularnost i nikada neće. Popularnost ne može da se kupi.

Pevač je potom svoju pesmu "Hiljadu puta" prvi put otpevao na srpskom i grčkom jeziku u Pulsu Srbije.

- Ta pesma će za nekih 4 dana biti 100% na grčkom zato što mi je želja već 25 godina da postignem uspeh u Grčkoj. Tek sam ušao u Grčku, ali osvojiću je osećam. Bog nam je note i muziku da se igramo kako se osećamo - rekao je Keba.

Keba je poznat po tome što voli da eksperimentiše i svoje pesme peva na različitim jezicima. Pa tako je otpevao i jednu svoju pesmu na kineskom jeziku koja je sve iznenadila.

Keba se potom osvrnuo na pesmu Konstrakte koju je pohvalio.

- Ja sam to već rekao više puta, baš mi se dopalo. Bio sam u Sofiji i gledao finalno veče. Prognozirao sam tada da će pobediti. Svidelo mi se to što je uradila jer je nešto novo. Došlo je vreme da ponudimo nešto drugačije. Nikakav obračun ne vidim sa drugom vrstom muzike. Konstrakta je dovela to na svoj način. Mnogi nisu znali da je ona članica "Zemlje gruva" - rekao je Keba.

