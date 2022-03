VELIKA ISPOVEST JOVANE LJUBISAVLJEVIĆ: Promenila posao, uselila se kod dečkove porodice, a evo kakav je zaista ŽIVOT SA KARIĆIMA!

Bivša rijaliti učesnica, a sada i voditeljka Jovana Ljubisavljević priča kako izdržava bez Stefana, otkriva kakve imaju planove za budućnost, objašnjava u kom smeru sada ide njena karijera.

Jovana se tokom razgovora za aloonline.me dotakla i zadrugarskih afera, svađa i lomova!

Kako izdržavaš bez Stefana?

- U početku je bilo jako teško. Sad kako vreme prolazi i kako sam počela da radim, lakše je u tom smislu da imam obaveza, ali i dalje mi Stefan mnogo nedostaje. Pratim ga stalno. Jako malo spavam zbog toga i jedva čekam da mi se vrati.

Da li si mu nešto zamerila tokom ovog učešća?

- Ja sam imala sreću da sam bila deo rijaltija i samim tim drugačije gledam na neke situacije. Ne zameram mu ništa. Ponosna sam na njega. Nije lako biti unutra toliko dugo. Ovo je njegova treća sezona. Prošla nam je bila jako teška. Ušao je sa jasnim ciljem i vrlo mudro gazi prema kraju.

Imaš ogromnu podršku njegove porodice, da li ti to prija ili te ponekad i guši?

- Podrška Stefanove porodice ne može nikad da me guši. Mogu samo da budem srećna što je to tako. Stefan i ja smo vrlo privrženi našim porodicama i mnogo nam znači njihova podrška. Kad je Stefan otišao, bilo mi je mnogo teško i značilo mi je njihovo razumevanje i lepe riječi. Imamo zaista prelep odnos, veže nas ogromna ljubav i briga za Stefana kao i uzajamno poštovanje.

Kakav je Osman privatno?

- Osmana svi doživljavaju kao nekog ko se stalno šali i ko je uvijek nasmejan. To jeste tako, ali Osman je isto tako ozbiljan i svestran čovek s kojim možete razgovarati na svaku temu. U svakom slučaju, veoma zanimljiv. Neko ko jako dobro procenjuje ljude i neko ko je u stanju da predvidi sve situacije koje nas očekuju u Zadruzi. Definitivno kralj Instagrama.

Kako ti se dopada posao voditeljke?

- Mnogo mi se dopada. Sasvim neočekivano sam dobila ponudu koju sam bez puno razmišljanja prihvatila. Bez preteranih očekivanja uplovila sam u sve to. Naravno, trudila sam se da dam svoj maksimum, ali ni sanjala nisam da će reakcije biti ovako pozitivne. Ja nisam neko ko je školovan za ovu vrstu posla. Naravno, obrazovana sam, ali ne za posao voditelja. Sada, sa ove distance, mogu reći da sam presrećna. Uživam u poslu. Svakim danom napredujem. Pored komplimenata tu su i dobronamjerne kritike koje mi pomažu da iz emisije u emisiju napredujem. Radim sa predivnim i kvalitetnim ljudima koji mi dosta pomažu i hvala im na tome.

Šta se dešava sa tvojom manekenskom karijerom?

- Bio je to prelep period mog života. Imala sam sreću da radim sa svetskim brendovima. Da nosim kreacije svetskih dizajnera. Sad s vremena na vreme radim neke reklame. Imala sam želju po izlasku da nastavim, ali me život odveo u drugom smeru. Videćemo šta će biti. Sad trenutno uživam u poslu koji radim i fokusirana sam na to.

Po medijima se spekulisalo da ćete se Stefan i ti venčati nakon Zadruge, da li je to istina?

- Brak je kruna ljubavi i ljubavnog odnosa. Naravno da mi je želja da našu ljubav krunišemo brakom, ali trenutno mi je prioritet da mi dođe. Željno ga iščekujem. Ostalo je još tri meseca. Vreme je da ostavimo iza nas rijaliti život. Sve ostalo će doći spontano i samo od sebe kad osetimo da je vreme za to.

Kako komentarišeš aferu Dalile i Cara?

- Ne komentarišem. Umorila me je ta priča. Kad pomislimo da ne može dalje, oni nas demantuju i pokažu da može još gore. Trudim se da izbegnem ili preskočim taj dio rijaltija. To je nemoguće i zbog posla kojim se bavim, ali u svakom slučaju, taj ljubavni odnos ne služi za primer. Svi smo mi imali, u rijaltiju, u ljubavnim odnosima momente na koje nismo ponosni. Važno je da smo pokazali pokajanje i želju da neke stvari promijenimo i to smo uradili. Ja ovdje ne vidim ništa. Ni sram, ni pokajanje ni želju za promenom. I da budem iskrena, najmanje vidim ljubav.

Da li je Dejan žrtva ili je iskoristio situaciju u svoju korist?

- Dejan jeste žrtva ukoliko izuzmemo mogućnost da se radi o dogovoru. Ako je i počelo kao dogovor mislim da ovo sad što gledamo to nije. Kako će oni završiti na kraju znaju samo oni i u to ne želim da ulazim. Ako uzmemo u obzir samo ono što gledamo Dejan je prošao užas od strane svoje supruge i osobe kojoj je najviše verovao. Najmanje je tu problem razvod sve ono prije i posle razvoda je strašno. Ne znam kako je izdržao. Verujem da mu je i sad teško jer svedoči konstantnom uzdizanju osobe koja je to najmanje zaslužila, ali to je rijaliti.

Kakav je Filip Car po tvom mišljenju?

- Car je neko ko jedno kaže, drugo radi. Obećava pa demantuje sam sebe, ali u svakom slučaju ne smatram da je loš čovek. Koliko ga ja poznajem iz Zadruge 4, Filip je pozitivan lik uvek spreman da se našali, da pomogne. Ne želi nikom zlo. Tako da Filipa kao zadrugara to jest prijatelja, i Filipa kao nečijeg partnera možemo komentarisati na dva različita načina. U vezama se nije proslavio. Pokazuje zaista neke užasne strane svoje ličnosti i žao mi je zbog toga jer, kao što sam rekla, mislim da je dobar dečko i da u tim odnosima najviše šteti sebi.

Kako ti se čini Miljana sa novim dečkom?

- Pa Nenad Bebica je još enigma. Ne priča puno. Mnoge stvari su tu još pod upitnikom. Može na kraju da bude i pozitivac i negativac. Videćemo.

Da li je Nenad, po tvom mišljenju, iskreno zaljubljen u nju?

- Pa kao sto sam gore već rekla, videćemo. Koliko brine o Miljani, a znamo koliko je Miljana zahtevna deluje da je voli i da je iskren u tom odnosu. Sa druge strane, mnoge stvari se ne poklapaju kad je on u pitanju. Priča da nije znao ko je Miljana. Činjenica da vlastitu porodicu ne pominje i sva ta priča oko njega se baš i ne poklapaju. Ali može da bude i veliko iznenađenje, to će vreme pokazati.

Pisalo se da Stefan i ti imate velike poslovne planove, šta je u pitanju?

- Stefan trenutno koristi vreme da razmišlja o budućnosti. Pravi planove i ima, sigurna sam, puno ideja. Verujem da ni on sam nije siguran u kojem pravcu treba da ide, ali znam da će se sve to iskristalisati kad izađe. Ja sam tu da ga podržim i da zajedno odlučimo šta je to najbolje. Stefan je kreativan i pametan dečko koji se trudi da vlastitim trudom i radom obezbijedi bezbrižnu budućnost za nas dvoje. Ne mogu sa sigurnošću reći šta će to biti jer to ćemo tek znati kad Stefan izađe i kad sve svoje ideje stavi na papir i kad zajedno razmislimo dobro o svemu.

