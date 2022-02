SUZAMA I PADANJEM GA NEĆU IZVUĆI! Misici teško što je Karić u Zadruzi, prokomentarisala što ga zovu ŠVALER: Upoznata sam sa svim!

Jovana Ljubisavljević nakon nedavnog emotivnog susreta sa svojim izabranikom Stefanom Karićem otvorila je dušu.

Na samom početku razgovora priznala je u kojim situacijama joj Stefan najviše nedostaje.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

"Svi lepi datumi i rođendani i Dan zaljubljenih, svi datumi koje prolazim bez njega mi teško padaju. Ali ne dam se, nemam ništa od toga. Ja svojim suzama, padanjem u krevet i depresijom njega neću izvući odande ranije. Znam da je ostalo još manje od pola i lakše mi je psihički, ide lepo vreme i izdržaćemo sve", priča misica u emisiji "Eksluzivno" na Pink tv.

foto: Printscreen/Youtube

Ovom prilikom otkrila je i kako se nosi sa činjenicom da se za Stefana priča da je švaler.

"Imali smo nekoliko slučajeva gde su se devojke otvoreno udvarale Stefanu, gde ih je on i imenovao i bez problema ih zaobišao i jasno im stavio do znanja. Ona poslovica koja ga prati, to je on rekao. Samo ću citirati jedan deo ''Rekoše da si švaler! E pa neće to još dugo!'' i kroz smeh to tako prođe. Šalu na stranu, sve je to deo njegove prošlosti, i deo njegovog života. Upoznata sam sa svim, ne mogu da kažem da se borim sa tim, jer to je prošlost, stavljena je tačka na takav deo života. Neke stvari su važnije nego kvantitet", istakla je Ljubisavljevićeva.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Kurir.rs/K.Đ/Ekskluzivno