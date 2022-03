JAVNE PRELJUBE, VARALI SU IH I ONI SU BILI NEVERNI! Pevač napravio dete drugoj, žena mu sve oprositla, SAČUVALI BRAKOVE

Neke od naših javnih ličnosti poznate su po skandalima i burnim ljubavnim životima, te nisu krili da su bili varani, ali i da su varali svoje partnere.

Ipak, većina njih odlučila je da sačuva brak i pređe preko neverstva.

Željko Samardžić nedavo je proslavio 40 godina braka sa suprugom Majom, sa kojom ima tri ćerke. Iako važe za jedan od najskladnijih brakova na estradi, pevač je jednom prilikom priznao da je varao ženu.

"Maja i ja decenijama plovimo i uživamo u toj bračnoj luci, mada nam more nije uvek bilo naklonjeno. Bilo je i nevera i bura, ali srećom, naš brod je zahvaljujući dobroj navigaciji, ali pre svega ljubavi i razumevanju od kojih je sazdan, izdržao sve izazove ovih godina", rekao je Samardžić.

Folk pevač Radiša Trajković Đani na estradnoj je sceni duže od dve decenije. U braku je 22 godine, a među pevačima važi za jednog od omiljenih kolega.

Kako su on i supruga Slađa toliko dugo zajedno, on pored nje ima potpunu slobodu za sve što voli da radi, a i za piće, jer je poznato da je njegov uživalac.

On je priznao i da je varao svoju suprugu, ali da nijedna ne bi mogla da zameni njegovu venčanu suprugu.

"Slađa Trajković je jedina žena koju sam voleo i koju volim otkad postojim. Naravno, muškarac sam, varao sam, muljao, lagao. Koji Balkanac nije? Znam da mi ona to ne bi oprostila da u svakom trenutku nije znala da je nikada nisam prevario srcem i da nikada nisam bio zaljubljen u drugu ženu. Sedam žena u danu da imam, nijedna me ne bi emotivno pomerila", izjavio je folker.

Mile Kitić šokirao je sve kada je priznao da je neveran supruzi Marti Savić, ali isto tako i da ona ima slobodu i braku da bude sa kim želi.

"Čim promenim mladu devojku, odmah mi se krv osveži. Duhom sam mlad, a onda sva ta mladost oko mene čini da se tako i osećam. Meni ne treba da redovno menjam krv da bih se održavao mladim, kao neke svetske zvezde", izjavio je pevač za bosanski "Ekspres".

Pevačica Aleksandra Bursać prevaru je osetila na svojoj koži. Naime, nju je pre nekoliko godina dečko Zoran Uglješić prevario sa starletom Anđelom Vešticom. Ona je tada istakla da nikada ne bi oprostila prevaru.

"Svi to znaju, javno je to bilo. Dopisivanje je za mene isto prevara, nikad ne bih prešla preko prevare", rekla je pevačica za Kurir.

Folker Aca Lukas u emisiji "Sceniranje" priznao je može da voli samo jednu ženu i da joj je veran kada su emocije u pitanju.

"Ja kad volim ja volim samo jednu ženu i samo sa njom. Mogu da je prevarim fizički kada ljubav dođe ispod neke razine, ali kada voliš ženu ne varaš je. Da imam ženu kući, a da za ljubav vodam ljubavnicu po gradu, e to je klošar i to nije muškarac. Sad sam slobodan i mogu da radim šta hoću. Nikako ne mogu da pojmim da kući imam životnu saputnicu, a napolju ljubavnicu", rekao je pevač.

Lukas je svojevremeno ispričao da je bivšu suprugu Natašu prevario sa preminulom pevačicom Ksejinom Pajčin.

"Pevao sam na jednoj terasi u Sutomoru. Za vreme pauze pisao sam Kseniji. Nabrojao sam šta ću sve da joj radim i šta će ona meni. 'Aco, gotova pauza' čuo sam kolegu i ustao. Na brzinu sam poslao poruku. Kad sam uzeo mikrofon, kroz glavu mi je prošlo 'nisam valjda...'. Završio sam turu pesama i uzeo mobilni. Bio je pretrpan porukama s istog broja. Moja druga supruga Nataša je primila poruku umesto Ksenije. Odmah mi je odgovorila - u jednoj poruci samo psovke, u drugoj kletve, trećoj kombinacija psovki i kletvi", prisetio se on tada.

Pevač Boban Rajović i njegova supruga Dragica u braku su tri decenije, ali pevač ne krije da je imao buran ljubavni život i pored surpuge. Takođe, on je sve iznenadio kada je priznao da i sada ne može da garantuje da će biti veran ženi.

"Ne! Ja ne mogu da se zareknem, jer nikada ne znam šta donosi dan, a šta noć. Ja moju ženu volim najviše na svetu i ona je osoba sa kojom ću ja provesti ceo svoj život, a što se tiče prevara ja ću se svim silama truditi da odolim svemu tome, ali ne mogu da obećam", rekao je Rajović.

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno se zvanično razvela od političara Vojislava Miloševića, ali razlog za njihov razvod navodno nije bila treća osoba. Naime, Jovana je jednom čak priznala da je bivšem suprugu oprostila prevaru, i da zbog ljubavnica nikada ne bi dozvolila da joj propadne brak.

"Jsam oprostila prevaru. Moj stav je jasan, brak se ne raskućava zbog ku*vi. Brak se čuva ukoliko je prava ljubav i ukoliko je kapital u pitanju. Brak se ne raskućava zbog ku*ve, ona služi da se muškarac izdrnda nad njom i završi se priča. Brak se prekida kada se neko zaljubi, kada neko paralelno ima vezu, kada neko ima ozbiljnu ljubavnicu koju voli više od žene, to je razlog za razvod", rekla je Jovana za Srbiju Danas.

Ivan Gavrilović u rijalitiju "Parovi" javno je prevario suprugu Marinu sa 20 godina mlađom Milijanom Bogdanović. Njih dvoje su i nakon rijalitija nastavili vezu, ali je pevač nedavno za Kurir otkrio da se vratio ženu i da se kaje zbog svega što je uradio.

"Završio sam sa Milijanom. Mojoj supruzi nije bilo lako. Ja verujem mnogo u Boga. Ona nije ni odlazila, pravo da ti kažem. Ona je bila u kući sa decom. Problemi koji su bili još su tu, ne možemo da vratimo točak unazad, ali važno je da se život nastavi, pozitivno samo, glava gore. Svašta se dešava u životu, sad lepo funkcionišemo. Još uvek je to sveže. Shvatite me", rekao je on.

Mediji već decenijama bruje o pevačevoj aferi sa Ljiljanom Jevremović koja tvrdi da mu je rodila ćerku Inu. Keba negira očinstvo, a njegova supruga je nedavno odlučila da progovori.

- Moja povređena sujeta ne može da se poredi s količinom griže savesti i bola koju Dragan oseća. Uopšte ne razmišljam o sebi i tako je od prvog trenutka tog nemilog događaja. Nema neoprostivog greha, samo neokajanog, a Dragan je svoj okajao - otkriva Olja. Ona kaže da je Keba ispričao sve što je želela da zna o toj aferi. - O tome mi je ispričao sve, čak i više nego što sam htela da znam. Kod nas je najvažnija iskrenost, ali i mi se često posvađamo, nije ni kod nas samo med i mleko. Imali smo mnogo problema u braku, ali ako ti je stalo do nekoga, moraš da istrpiš i drugačije mišljenje, pa i da se posvađaš - rekla je Kebina žena.

