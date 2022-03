SOFIJA MILOŠEVIĆ NAPRAVILA SELFI POSLE POROĐAJA, STOMAKA NIGDE: Hvala ti, mama! A evo kad planira SVADBU sa fudbalerom

Manekenka Sofija Milošević se u ponedeljak rano ujutru porodila u Madridu i na svet donela drugog sina Teodora.

Ona je presrećna što je sve prošlo u najboljem redu.

- I dalje dolazimo sebi, ali najvažnije je da smo beba i ja dobro i da je sve prošlo u najboljem redu. Luka i ja smo presrećni što sam rodila još jednog divnog i zdravog dečaka i što sam se ostvarila u ulozi majke po drugi put. Ne postižem da odgovorim na sve poruke i čestitke, trudim se da uživam u trenutku, ali sam zahvalna na svoj podršci koju smo dobili - priča manekenka za Informer.

Dok se Sofija porađala u Madridu, Luka je sa našom reprezentacijom boravio u Danskoj, gde su igrali prijateljski meč sa domaćinom. Fudbaler je odmah posle utakmice otišao u špansku prestonicu da izvede verenicu i sina iz porodilišta.

Sofija Milošević i Luka Jović planiraju da se venčaju sledeće godine u Beogradu.

- Hteli smo svadbu ovog proleća, ali bi to bilo komplikovano jer moram da dojim Teodora, pa bi mi bilo nezgodno da stalno skidam venčanicu. Alekseja sam dojila i po 30 puta dnevno, tako će sigurno biti i sa drugim sinom. Zbog toga smo svadbu pomerili za proleće ili jesen 2023. godine - kaže Sofija.

foto: Instagram

Sofija je nedavno otkrila da Jović sa njom planira veliku porodicu.

- Luka bi voleo da ima četvoro dece sa mnom. Ima sina Davida iz prvog braka, a voleo bi da ima ukupno petoro dece. Što se mene tiče, volela bih da se zaustavimo na troje jer mi je to dovoljno, ali on želi veliku porodicu. Raduje se sinovima i hoće da ih gleda kako se igraju i odrastaju zajedno, kao i da se igra sa njima. To je glavni razlog što voli mušku decu - ispričala je manekenka i dodala da joj je velika želja da dobiju i jednu devojčicu:

- Volela bih da, pored sinova, dobijemo i jednu devojčicu, a Luka bi voleo još dva dečaka i devojčicu.

Inače, na svoj Instagram Sofija je objavila fotografiju na kojoj se vidi da uopšte nema stomak.

"Hvala ti, mama", napisala je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K./Informer