DAME SA ESTRADE OVAKO ODRŽAVAJU TOP FORMU! Brena, Nata, Danijela i Emina godinama imaju VRHUNSKA TELA, a evo njihovih JELOVNIKA!

Dame sa javne scene trude se da održe savršene linije s obzirom na to da su veoma često pod budnim okom javnosti.

Neke od njih preduzimaju drastične mere što se tiče ishrane, dok druge vreme više provode zatezajući obline u teretani.

MARINA VISKOVIĆ

Marina je otkrila da sa kilažom varira, ali da to niko drugi ne vidi, s obzirom na to da razlika u kilogramima nije velika.

- Variram sa kilažom, ali se to na meni ne primećuje. Nikada to nije neka velika razlika u kilogramima. Kilažu održavam intenzivnim treninzima već duže od deset godina i kontrolisanom ishranom. Jedino taj način života dovodi do rezultata Za doručak volim da pojedem jaja ili ovsene pahuljice... Jedem i voće, a za ručak je obavezno kuvano jelo. Uglavnom ne večeram ili ako se desi da jedem, gledam da to bude do sedam sati uveče. Povremeno jedem slatkiše, kada poželim da sebi dam malo oduška. A onda sutradan počnem da se suzdržavam od nezdrave hrane. To je balans u ishrani i on je najbitniji - priča ona za "Informer" i dodaje da bi pazila na liniju i da se ne bavi pevanjem: - U svakom slučaju bih vodila računa o ishrani i izgledu. Prvenstveno zbog zdravlja, ali i da bih se lepo osećala. Zbog toga se i zdravo hranim, a ne samo zbog fizičkog izgleda.

EMINA JAHOVIĆ

Pevačica Emina Jahović (40) od početka karijere je poznata po vitkom izgledu, ali njen način ishrane definitivno spada u one koje nutricionisti ne bi preporučili. Naime, ona je otkrila da jednom u mesec dana koristi - izgladnjivanje.

- Gladujem jednom mesečno. To radim već neko vreme. Ne jedem po 48 sati tačno - rekla je Emina za "Informer". Probegavanje autofagiji radi gubitka viška kilograma ili održavanja težine sve je popularnije proteklih godina.

NATAŠA BEKVALAC

Pevačica se hrani po principima Atkinsonove dijete, koja dokazano vrlo brzo topi salo ukoliko se sva pravila ispoštuju.

Šta možete da jedete: svu vrstu mesa (osim masne svinjetine, ali može čisto svinjsko), mlečne proizvode sa što manje ugljenih hidrata (ne preterujte sa namirnicama kao što su feta sir, jogurt, kačkavalj), povrće (sve zeleno: kupus, zelena salata, krastavac, karfiol, brokoli, luk, paradajz, tikvice, spanać), jaja na sve načine, orašasti plodovi (po šaka dnevno), voda je jako bitna tokom celog dana (2.5 l dnevno).

Ne smete da jedete: bilo kakvo pecivo, voće nikako osim nedeljom, krompir, soja, pasulj, boranija, testenina, grašak, pirinač, grickalice, slatkiši, sokovi.

Prvu listu koristite prvih šest dana, a sedmi dan unosite za doručak i ručak testeninu, krompir i pirinač, sve sem slatkog. U slučaju da zaželite neki desert, posegnite za kašikom meda ili integralnim keksom. Posle sedmog dana, krenite ispočetka sa ishranom bez ugljenih hidrata.

Za mesec dana možete izgubiti i do 10 kilograma, u nekim slučajevima i više. Ova dijeta napada masti na najbolji način, a pritom čuva mišićnu masu.

KATARINA GRUJIĆ

Pevačica je objasnila šta podrazumeva njenu dijetu i šta se ne nalazi na njenom meniju posle porođaja.

- Ne pamtim kad sam poslednji put okusila picu, testo ili brzu hranu. Doduše, ne volim slatkiše i jednom u mesec dana pojedem kolač ili čokoladu. U redu je prekršiti zdrav način ishrane jednom u dve nedelje, ali ne i svaki drugi dan, jer onda nema efekta! Nikad ne jedem kasno noću, večeram najkasnije do 21 sat - objasnila je Kaća za "Grand online".

DANIJELA MARTINOVIĆ

"Osluškujući svoje telo otkrila sam da mi ne odgovaraju mleko i belo brašno", ispričala je Danijela za hrvatsko izdanje "Glorije". Slatko je svela na minimum, a od pre više od godinu dana ne jede ni meso.

"Moj tata, po struci mesar, poprilično je to zanimljivo prihvatio pa me svako malo nazove i pita jesam li ozdravila", kaže pevačica.

Njena ishrana uključuje sve vrste povrća, mnogo voća, ribu, orašaste plodove i kefir, a sama peče hleb od pirovog brašna. Za zaslađivanje koristi brezin šećer, eritrit ili agavin sirup... Ona kaže da se, zahvaljujući ovakvom jelovniku, preporodila. Danijela objašnjava da je veoma sklona gubitku kilograma, pogotovo kad malo više radi i malo češće putuje. Na jednom pregledu doktorka ju je pitala da li je na nekoj drastičnoj dijeti, jer je ustanovila da je telo potrošilo sve zalihe masnoće.

"Kad mi je lekar prvi put rekao da moram uvesti tri do pet obroka u danu, uhvatila me panika jer sam dotad jela pet obroka nedeljno", kaže Martinovićka. Međutim, kad joj je sastavljen predlog jelovnika, ispostavilo se da je reč o pet minijaturnih obroka pa joj je lako da se "igra" namirnicama.

"Ja ne pazim na to da li jedem posle 18 časova, jer ništa se dramatično neće dogoditi ako i u deset uveče pojedem jabuku, avokado i malo semenki suncokreta", kaže pevačica.

LEPA BRENA

Lepa Brena, je muku mučila sa viškom kilograma. Kako sama kaže, jednog dana je stala pred ogledalo i shvatila da hitno mora da smrša. Od tada, pa do danas se pridržava ovog jelovnika. Zhvaljujući njemu, ona ima savršenu liniju, a izgubljene kilograme nikad nije povratila.

Kada je počela da se hrani na ovaj način, za šest meseci je sa 89 kilograma spala na 67.

- U mojim godinama čovek nauči da ne treba ni u čemu da preteruje, naročito u mesu, koje je kod nas glavno u jelovniku. Svako jutro kad ustanem, vežbam jogu. Bez obzira na to koliko godina imate, bitno je da jedete manje, jer se tada bolje osećate. Volim da pojedem i slatkiše i poneki hamburger, picu, samo što se trudim da ne preterujem. - priznala je za "Blic".

Evo kako izgleda njen plan ishrane:

Dan 1

Doručak: Musli od ovsanih pahuljica, badema i svežeg voća

Ručak: Riba sa roštilja i povrće na pari.

Večera: Potaž, supa ili veliki tanjir sa mladim sirom.

Dan 2

Doručak: salata i 2 kuvana jajeta.

Za salatu je potrebno: 1 šolja kupusa, ½ šolje šargarepe, ½ šolje cvekle, 1 supena kašika ulja.

Priprema salate: nakon što promašate sastojke, prelijte ih uljem.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća, po izboru.

Večera: salata.

Potrebno je: 1 šargarepa, 1 krastavac, 1 šolja crvenog kupusa, ½ praziluka, 1 šolja zelene salate, rukole, mladog spanaća, 1,5 kašika ulja, ½ kašike limunovog soka, 150 g grilovane piletine/ konzerva tunjevine, šolja jogurta.

Priprema: nakon što sastojke isečete do željene debljine, izmiksajte ih i uživajte u zdravom zalogaju.

Dan 3

Doručak: omlet sa brokolijem i sirom.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 150 g grilovanog bifteka, sveža salata od povrća.

Večera: mediteranska salata od tunjevine.

Potrebno je: ¼ zelene salate, 100 g paradajza, ¼ crvenog luka, ½ krastavca, ½ zelene paprike, 20 g feta sira, 20 g maslina, ½ kašike origana, ½ konzerve tunjevine u maslinovom ulju, 15 ml sirćeta/limunovog soka, ½ supene kašike ulja, 200 ml jogurta.

Priprema: promešati tunjevinu, zelenu salatu, paradajz, crveni luk, krastavac i papriku. Dodati sir i masline i jogurt. Dodatno promešati, staviti sir, masline i preliti sirćetom ili limunovim sokom.

Dan 4

Doručak: omlet i salata.

Ručak: tanjir potaža, 200 g grilovanog belog mesa, sveža salata od povrća.

Večera: Cezar salata.

Dan 5

Doručak: mafini sa paprikom, pečurkama i jajima.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća.

Večera: Sezinska vitaminska salata sa kockicama mesa.

