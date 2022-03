IMAM DOKAZE DA SU POKRALI GLASOVE! Aca Lukas EKSKLUZIVNO za Kurir izneo ŠOK tvrdnje: URAGANKE DALE 30.000 EVRA DA POBEDE

Aca Lukas i Saša Mirković pre nedelju dana podneli su krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal Republike Srbije protiv generalnog direktora Dragana Bujoševića, urednice zabavnog programa RTS Olivere Kovačević i pet članova žirija "pesme za Evroviziju".

U pevačevoj tužbi se navodi da Željko Vasić, Tijana Milošević, Una Senić, Vladimir Nikolov i Neda Ukraden nisu glasali za njega iz "ličnih razloga i nesuglasica koje postoje između Dragana Bujoševića i Olivere Kovačević" i samog Ace Lukasa, te da zbog toga nije imao željeni broj glasova.

Gostujući u emisiji "Kontrashow" na Kurir televiziji, Lukas je po prvi put otvoreno progovorio o razlozima njegove tužbe kao i samom učešću na muzičkom takmičenju "izbor pesme za Evrovizije".

- Ova tvoja emisija će biti specifična, jer ovo što ću reći sam pokušao više puta da objasnim. Naš narod nije glup. Pokušaću da objasnim sada, sa tobom imam dobru komunikaciju. Ono što je najbitnije od svega, ja sam se prijavio za pesmu za Evroviziju jer sam imao dobru pesmu i nisam se bojao da li ću izgubio. Od svih kandidata sam ja jedina prava zvezda, ne kažem da su oni loši, ali mladi su i tek treba da postanu. Za njih sam mega, mega i to može biti mač sa dve oštrice. Nisam mislio da zato što sam mega moram da pobedim. Smatrao sam da ću da pobedim jer sam imao dobru pesmu i znam da sam najpopularniji i znam da ako su u pitanju SMS glasovi imaću najviše glasova i žiri ako je objektivan da će to primetiti. Ne bunim se jer nisam pobedio, nije poenta u tome već što sam ja tamo veliko ime koje je prvi put na izboru pesme toliko jako da je imalo toliko hrabrosti da kaže nešto što se događa decenijama na izboru - ispričao je pevač.

foto: Kurir televizija

Lukas je potom ispričao voditeljki Jeleni Nikolić da smatra da su SMS glasovi pokradeni i da se novac ne ide u humanitarne svrhe, za šta tvrdi da ima i svedoke.

- Problem je što se kradu glasovi i da se dovede žiri koji ispred sebe ima ispisano koliko će kome da da bodova. Kako su ti ljudi eminentni? Kako sebi neko može da dozvoli da mu neko dođe i kaže koliko će kome bodova da da. Imamo dokaze za to i to smo naveli u prijavi. Ljudi neće verovati, da sam pobedio a da sam nanjušio da je to napravljeno isto bih ovako postupio. Sto puta su ponovili da SMS glasovi idu u humanitarne svrhe, bilo je sve zajedno 70.000 glasova a ja sam imao 11.000 glasova. Ja sam samo imao 20.000 prijatelja i poznanika koji su glasovi. Nemoguće je da ja imam 11.000 glasova i da dozvolim da neko moje glasove stavi u svoj džep a bili su namenjeni bolesnoj deci. Neće moje glasove niko stavljati u svoj džep. Ja nisam imao 11.000 glasova, garantujem da sam imao preko 100.000 glasova. Ja garantujem da je i Sara Jo pokradena i mala Zorja pa možda i Konstrakta. Naši su glasovi nestali, nema ih. Da li znaš da su ljudi tek sutradan dobijali odgovor "Hvala što ste glasali". Sad ću da se zainatim i da nađem ljude koji su glasali za mene. To tako ne može, imamo saznanja i podneli smo krivičnu prijavu. Jednu krivičnu prijavu smo podneli a Olivera je podnela 12, da nas zaplaši možda. Bolje da skine te tužbe, ja sam čist kao suza. Imam podatke za sve ono što sam rekao i mogu da ponovim to. Ako se možda još nećka oko svojih tužbi, slobodno - rekao je pevač gostujući u emisiji "Kontrashow" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Pevač je potom izneo šokantne tvrdnje na račun urednice zabavnog programa RTS Olivere Kovačević rekavši da je uzela 30.000 evra da bi Hurricane otišle na Evroviziju.

- Olivera Kovačević je dobila 30.000 evra i imam siguran podatak da one godine kada je Hurricane trebala da ide za Roterdam, te godine je ona uzela 30.000 evra da bi one pobedile. Imam saznanja, podatke i dokaze. Neka me tuži Olivera Kovačević slobodno, neće joj biti dobro kad joj dovedem ljude koje neće moći u oči da pogleda i koji će potvrditi to. Mi to znamo svih ovih godina. Svi znaju da je data lova, to zna i moja bivša žena koja mi je to rekla a ja rekao da ne lupa. Došao je trenutak da vidimo ko će koga ovde praviti budalom - rekao je Lukas.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

