MUŠKARCI KOJI IMAJU LJUBAVNICE SU P*ČKE! Lukas ŽESTOKO isprozivao preljubnike, a potom priznao DA LI JE ON NEKADA PREVARIO ŽENU!

Lukas je otvorio dušu voditeljki Ljiljani Stanišić i priznao da nikada nije prevario suprugu, te žestoko osudio sve muškarce koji pored venčane supruge imaju ljubavnicu.

- Nemam ja ljubavnice, ja sam čovek koji nema ljubavnice. Kad sam bio u braku, nisam imao ljubavnicu. Ljubavnica znači ljubav. Ja mislim da su to muškarci koji su p*ičke. Ja imam nekoliko takvih i rekao sam im to, imaju ženu 30 godina, troje dece a stanove kupuju ljubavnicama. Onda ljubavnica zna za ženu, a žena za ljubavnicu. Problem je tu u njemu, on ne zna gde će. Znaš kako se završava to - rekao je Lukas voditeljki Ljilji Stanišić.

foto: Kurir televizija

Pevač je potom rekao da kada voli, on voli samo tu jednu ženu.

Ja kad volim ja volim samo jednu ženu i samo sa njom. Mogu da je prevarim fizički kada ljubav dođe ispod neke razine, ali kada voliš ženu ne varaš je. Da imam ženu kući, a da za ljubav vodam ljubavnicu po gradu, e to je klošar i to nije muškarac. Sad sam slobodan i mogu da radim šta hoću. Nikako ne mogu da pojmim da kući imam životnu saputnicu, a napolju ljubavnicu - rekao je pevač.

foto: Kurir televizija

