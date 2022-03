KARLEUŠA EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Glasam za VUČIĆA! Ima li ova zemlja drugu OZBILJNU opciju sem njega? Majstor objasnio kako se radi

Posle dužeg vremena Jelena Karleuša dala je veliki intervju za Kurir. S njom smo pričali o njenoj muzičkoj karijeri, projektima, privatnom životu, politici i svim drugim stvarima koje zanimaju javnost kada je ona u pitanju.

Očekivano, bila je britka i oštra na jeziku, po čemu je i nadaleko poznata.

Nije se libila ni da otkrije da će glasati za Aleksandra Vučića, iznoseći pritom niz argumenata zašto svoj glas poklanja njemu.

Veoma si glasna u svojim političkim stavovima i ne libiš se da izneseš šta misliš. Da li ćeš ispuniti svoju građansku dužnost i izaći na glasanje? Ako nije tajna, za koga ćeš da glasaš?

- Hoću, izaći ću i ovog puta da glasam. Za koga ću da glasam? Opozicija? Gde je? Ko je? Ko su ovi ljudi sa Vučićem u trci? Ima li ova zemlja drugu ozbiljnu opciju sem Vučića? U ovom momentu sigurno ne. Majstor je objasnio kako se radi posao. Jesmo li imali vakcine, bolnice? Jesmo. Je l' se grade putevi, fabrike, škole? Apsolutno. Je l' imamo strane investitore sa svih krajeva sveta koji sve više ulažu u našu državu? Veoma. Je l' sposoban? Jeste. Je l' tamo priča ruski, ovamo kineski, onamo engleski? Priča, brate! Je l' neko tuče ljude na gej paradi? Ne tuče. Je l' možete da demonstrirate danima za neki svoj stav, čak i bez najave skupa? Možete. Blokiraj ti, majstore, auto-put u Nemačkoj ili u Americi, pa ćeš videti kako ćeš proći? Zbog svega toga mi se dopada. Da se razumemo, biti predsednik ove zemlje u ovako teškim vremenima je muka. Velika muka. Omča oko vrata. Ne bih nikome to poželela, pogotovo sad. Balansiranje između Istoka i Zapada, u vezi s Kosovom, u ekonomskoj krizi, u pravljenju novog svetskog poretka, gde treba sačuvati našu malu zemlju da ne naje*e kao što je naje*avala decenijama u našoj istoriji. Treba nam mudar politikolog, koji će balansirati između srpskog nacionalizma i realnosti. Onaj koji nas neće voditi u rat, da naša deca gube živote. U tome ne vidim nikoga iz današnje opozicije.

Da li misliš da će ti neko zameriti na ovim rečima?

- Da li će mi se zameriti što ovo otvoreno kažem? Pa hoće! Jer ovom narodu nikad ništa nije po volji. Šta god da kažem, nekome neće valjati. Pa meni su zamerili što sam se javno vakcinisala iako su to uradile i sve svetske zvezde. Iako je moju vakcinaciju propratio čitav svet i to je bila udarna vest svih svetskih medija tog dana i nedelje! Opet nije valjalo i rekli su da sam se prodala. Pa čija sam ja to bila? Nikad nisam bila član nijedne stranke, niti ću. Da li me je neka vlast u prošlosti pomagala? Nikad! Kad me je Vesić pozvao da nastupim ispred Skupštine za Novu godinu, opet su neki rekli da ja to radim za vlast, a ne za svoj narod i zato što ja to zaslužujem najboljim koncertima i najboljom svetskom produkcijom! Ispred Skupštine su pevali SVI sem mene. Ako je iko odavno to zaslužio, to sam onda ja. I zato je Beograd imao svetski doček, kakav zaslužuje. Pevam skoro tri decenije, od svih na vlasti koje sam dočekala i ispratila, Vesić mi je jedini pružio ruku i hvala mu. Ako je to Vučićevo maslo, hvala i njemu. Znači da imaju ukusa.

Izazvala si buru pojavljivanjem i fotografisanjem s komunalnom policijom, a ne kriješ da podržavaš poteze zamenika gradonačelnika Gorana Vesića. Kao neko ko je mnogo putovao i video razne evropske gradove, kako ti se danas čini Beograd? Može li da parira najvećim evropskim prestonicama?

- Prvo, ja sam Beograđanka. Smatram da se Beograd bukvalno transformisao u poslednjih nekoliko godina u jednu svetsku priču. To kažu i svi moji prijatelji koji često dolaze iz inostranstva u Beograd. Porede ga danas sa najvećim svetskim metropolama. Da li mi se to dopada? O, da! Srećna sam što imamo šta da im pokažemo, da smo centar regiona i da mi možemo da pariramo najrazvijenijim svetskim gradovima. Vesić mi se dopao na prvu loptu, čak smo zajedno snimali serijal video-razglednica o Beogradu. Čovek je živa enciklopedija znanja i činjenica o našem gradu. Nikad nisam videla da neko radi, misli, diše samo za Beograd kao taj čovek. Divim se njegovoj energiji i posvećenosti da se bavi problemima naših sugrađana ponaosob, od jutra do sutra. Drugo, oduševio me je jer ima modernu viziju, kralj je Tiktoka, deca ga vole, mladi ga kapiraju, a on pametno koristi to da promoviše Beograd. Čak ga i Atina i Nika znaju kao Sićvea sa Tiktoka. To je meni dovoljno.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

