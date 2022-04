DECA ME PITAJU GDE JE DEDA MARINKO! Nikola Rokvić o ocu, incidentu u Mostaru, prodaji Tvitera i iznenađenjima za suprugu Bojanu!

Kada ne putuje i ne nastupa, Nikola Rokvić vreme provodi sa suprugom i decom, a kada su kućni poslovi u pitanju, nije sve na supruzi Bojani. Nikola ističe da mu ništa nije teško da obavi, osim peglanja veša.

Pevač svaki put sa osmehom na licu priča o svojoj porodici i lepšoj polovini, a sada je istakao koji je ključ njihovog slaganja i na koji način voli da je obraduje.

foto: Printscreen/Premijera

– Trudim se da treniram i da ispravim neke možda loše navike, da se zdravo hranim. Volim da kuvam, uživam u tome, i sa ljubavlju pravim – započeo je Nikola i dotakao se podele kućnih poslova.

– Kuva i Bojana. Jedino slabo peglam, to oko veša ne znam, ne radim. Sve ostalo radimo zajedno, ko ima više vremena – rekao je Nikola, te je istakao koji je ključ skladnog braka.

– Prvenstveno ljubav, razumevanje, i razgovor. Shvatanje da treba da živimo jedno za drugo, da što manje gledamo samo sebe. Da smo dvoje ljudi koji treba da se dopunjuju – rekao je pevač i dodao:

– Pravio sam dosta iznenađenja. Zaprosio sam je ispred Skupštine kada je bio novogodišnji koncert, volim da joj pravim neke nesvakidašnje stvari, to me raduje i ispunjava.

Nikola uživa u nastupima

– Pevam otvoreno, nemam zadršku, uvek dajem sve od sebe kao da je koncert u Areni i volim da razmenjujem tu emociju sa publikom – rekao je pevač, te se prisetio nekih detalja sa nastupa.

– Devojke su fine i kulturne prema meni, bude neka ruža, osmeh, ali ne vidim to kao udvaranje, prevazišao sam to – istakao je Nikola, kojem incidenti na nastupima nisu strani:

– Bilo je skoro sada u Mostaru, ali ništa strašno, to je normalno, popije se malo više, pa dođe do čarki.

Pevač je nedavno objavio da želi da proda svoj Tviter nalog u humanitarne svrhe, ali je od te ideje na kraju odustao.

foto: Kurir Televizija

– To je bilo prvenstveno zbog svih tih nekih podela koje se dešavaju na mreži i komentara, želeo sam i da odem sa Tvitera, pa sam razmišljao kako to najbolje da uradim i da bude humano. Sa mojim zemljacima iz bosanskog Petrovca sam želeo da pomognem izradu puta do crkve, digla se halabuka, zbog pravila Tvitera nisam mogao. Toliko se ljudi javilo, i sportista, da nije bilo potrebe da se prodaje i sada sam ga usmerio samo za humanitarne stvari – rekao je Nikola, koji radi na novim projektima.

- Sad sam objavio “Besmrtnu pesmu” koja je posvećena svim ljudima koji su otišli i nama koji smo ostali. Verovatno ćemo Marko i ja da snimimo neke Marinkove pesme. Pored toga, spremam još dve, verovatno će u naredna dva meseca izaći obe, aktivan sam baš – istakao je Nikola i osvrnuo se na našu predstavnicu na Evroviziji Anu Đurić Konstraktu:

foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

– Ona je sjajna, poznajem njen rad iz “Zemlje gruva”, svoja je, specifična i drugačija. Svim srcem ću navijati za nju, neka pobedi.

Marinko nedostaje unucima

Pevač kaže da ne prođe dan da mu otac ne zafali, a da njegova deca stalno pitaju za dedu.

– Pitaju da, ali sve je to život, to je normalno, moramo da naučimo da živimo sa tim. Najponosniji sam prvenstveno na to kakav je bio čovek, otac, pevač i što je bio umeren i odmeren. Nedostaje mi svakodnevno – rekao je Nikola i dodao šta je nasledio od legendarnog pevača:

– Upornost i glas. Nasledili smo Marko i ja snagu, i eto ličimo.

foto: Kurir Televizija, Ana Paunković

Kurir.rs/S.M./Blic