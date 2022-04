DETE TE SE STIDI, NANEO SI NAM ZLO Kaju bivši muž optužio da mu je radila iza leđa sa PALIM MAKROOM, ona odbrusila: On je NASILNIK

Kao bomba odjeknula je vest da je uhapšen menadžer pevačice Kaje Ostojić, Dušan Banjac. Za Kurir se oglasio i Kajin bivši muž, Nikola Dragojlović koji je rekao kako su Kaja i Banjac njemu iza leđa krstila dete i da im to nikad neće oprostiti. On je rekao i da nije iznenađen što je kum njegove supruge uhapšen i smatra da će klupko tek da se odmota.

Kaja Ostojić oglasila se na svom Instagram profilu povodom reči bivšeg muža, za koga nije imala ništa dobro da kaže.

foto: Printscreen/Premijera

- U prilog izjavama ovih nekih prikaza iz moje ružne prošlosti (veoma mladih i nezrelih godina), najbolje govori činjenica da njegovo dete, koje je "kukavički kršteno iza njegovih leđa", sa njim ne razgovara i drži ga na "blok-u". Sva zla koja je on naneo meni i mom detetu ne bi stala u ovaj tekst, neplaćene alimentacije sam bila spremna da mu oprostim, jer sam se sažalila nad njegovom tužnom sudbinom i životom provedenim u zatvoru, ali ću se sad postarati da se obratim tužilaštvu i za to i za šta god mogu. Čovek koji je osuđivani narko diler, čovek koji je proveo 15 godina života u zatvoru, koji se nikada nije brinuo o svom detetu, iako ja to nikad nisam branila, čovek koji je fizički nasilnik i samo je pitanje dana kada će i zbog toga biti iza rešetaka, priča i morališe, uzima u usta hrišćanstvo koga i te kako nije dostojan - napisala je Kaja na svom Instagramu i dodala:

- Ja ovde uopšte nisam bitna. Ono što je bitno i tragično je bolesna mržnja koju dotični gaji prema meni, umesto da mi bude zahvalan što je njegovo dete, bez dana njegove pomoći, sada jedna divna devojka, ispravna, odrasla u Belgiji, aktivna na sportu i trenutno na studijama u Americi. I da, ona se svog oca stidi, kao i ja, i upravo zbog toga sam u jednom trenutku svog života želela da prekinem svaki kontakt sa njim - napisala je Kaja na pomenutoj društvenoj mreži.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:13 Kaja Ostojić na meti prozivki: Pevačica bez ovoga ne može, ljudi osuli paljbu!