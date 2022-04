AKO JE KRIV, NEKA ODGOVARA! Ojdanić OČAJAN nakon hapšenja unuka zbog ELITNE PROSTITUCIJE! Evo koliko će Nikola ostati u PRITVORU!

U akciji policije suzbijanja elitne prostitucije uhapšeno je nekoliko lica, među njima je između ostalih unuk Ere Ojdanića, fitnes trener Nikola Anđelić i estradni menadžer Dušan Banjac.

Tim povodom u emisiji "Premijera- Vikend specijal" govorio je Era Ojdanić.

Evo da kažem šta je prava istina. To je mom unuku, Nikoli Anđeliću neko smestio. On je fitnes trener. Ne pije, ne puši, ne drogira se. Ja verujem u naše tužilaštvo i nadam se će to rešiti - počeo je Era.

Folker tvrdi kako mu je unuk skoro baš pomenuo koleginicu Kaju Ostojić i njenog prijatelja Dušana Bajnca.

- Rekao mi je skoro unuk da me je pozdravila Kaja i da ona i njen menadžer treniraju kod njega u teretani, da ih on trenira. Rekao je "S vremena na vreme me pozovu na kafu, mnogo su fini". Juče me je zvala tvoja koleginica Ljilja i ja sam je pitao da li zna nešto više o tome - rekao je Ojdanić.

Međutim, osim Nikolinog hapšenja, folkera više brine ćerka, Nikolina mama koja se ne oseća dobro zbog svega, a nedavno je imala i operaciju od koje se oporavlja.

- Za Nikolu se ne brinem, veći je problem moja ćerka Milena, njegova mama. Ona je nedavno operisala žuč, ona umire - rekao je Era.

Era Ojdanić je otkrio i kakvi su sledeći koraci, kao i koliko će u pritvoru ostati njegov unuk.

- Nikolin mlađi brat Uroš je našao advokata i bili smo juče u tužilaštvu i rekli su da mu se određuje pritvor od 30 dana dok se ne prikupi sva dokumentacija - rekao je pevač.

- A šta bi bilo da je stvarno kriv - pitao ga je Nemanja Vujičić.

- Iskreno? Neka odgovara. On je intelektualac, ništa crno nije uradio za 32 godine, ako je uradio, neka odgovara - odgovorio je Ojdanić.

Kurir.rs/M.M.

