ĆERKA SAŠE POPOVIĆA I SUZANE MOŽE DA RADI ŠTA POŽELI! Tata joj ima MILIONE, ona studira 2 fakulteta, a sad se bavi i ovim ZANATOM

Iako od dece poznatih, uspešnih i bogatih očekujemo da se bave poslovima svojih roditelja, pored toga imamo predrasude da su bahati i da jedino što umeju jeste da troše mukom stečeni novac svojih roditelja, ćerka Saše Popovića i Suzane Jovanović demantuje ovo uvreženo mišljenje. Aleksandra je, kako smo ekskluzivno saznali, nedavno završila kurs za manikir i trenutno sređuje mamine nokte.

Izvor blizak bivšem čelniku „Grand produkcije“ tvrdi da njegovu naslednicu krasi skromnost, da je ne zanima bavljenje javnim poslom i da je za sebe izabrala neobičan poziv.

- Aleksandra je svesna ko su joj roditelji, ne stidi se njihovih poslova, veoma je ponosna na oca i majku, njihove karijere i uspeh, ali jednostavno ne voli javnost -počinje izvor.

- Ona krije svoj identitet na društvenim mrežama, druži se sa običnim svetom i ne pati od ponašanja kojem su sklone njene vršnjakinje kojima su roditelji poznate ličnosti - dodaje izvor.

Bez obzira što je svima jasno da je Popović obezbedio svoju naslednicu da u životu ne mora ništa da radi, izvor otkriva da Aleksandra uopšte nije takva devojka i da uprkos bogatstvu i nekretninama u posedu njenog oca i majke, ona ipak želi da radi, i to jedan krajnje zanimljiv i isplativ posao u današnje vreme, ali niko se ne bi nadao da se njime bavi ćerka Suzane Jovanović i Saše Popovića.

- Aleksandra je kreativna devojka i ima nemirne prste. Studirala je čak dva fakulteta, ali je oba napustila jer se jednostavno tražila i možda se još uvek traži. Ipak, pošto ne voli da dangubi, a želi i da sama zarađuje novac, ona je završila kurs za danas jako popularnu nadogradnju noktiju, pa je gel-tehnikom počela da sređuje nokte. Njena prva mušterija i model je bila upravo njena majka Suzana, ali ovo joj ide jako dobro pa je rešila da proširi ovaj biznis za koji, naravno, ima neophodan početni kapital - priča izvor za Alo!.

Naša ekskluzivna saznanja i ovu neobičnu priču je potvrdila i sama Suzana Jovanović kada je u emisiji „Milizam“ govorila o svojoj deci.

- Ni moj sin iz prvog braka, ni moja ni Sašina ćerka ne vole javnost i nikako ih ne možete videti u medijama. Naša ćerka je do sada promenila dva fakulteta. Ne zna ni ona čime želi da se bavi, pa se traži. Tu neodlučnost je nasledila na mene i ja sam prvo upisala ekonomsku školu, pa prešla u trgovačku, jer me ekonomija nije zanimala. Kod nje se to još nije iskristalisalo, ali neće da bude javna ličnost. Moja deca su se tako rodila i to su nam nametnuli. Rekli su nam „ako vi morate da budete javne ličnosti“ mi ne moramo - priča Suzana i dodaje:

- Aleksandra je nedavno završila kurs za nokte, manikir i moram da se pohvalim da meni radi nokte. Ne peva, nijedno od njih nije povuklo talenat na mene. Peva Aleksandra u kupatilu za svoju dušu. Umetnička je duša i ima nešto u tim prstićima, pa ćemo videti da li će se završiti na tim noktima ili će ići dalje - objasnila je ponosna majka za Alo!.

Aleksandra izbegava i društvene mreže Suzana se dotakla i činjenice da Aleksandra ne voli ni društvene mreže. - Aleksandra je zaista skromna mlada devojka, ne voli da izlazi, ne voli klubove, barove i noćne provode. Ona se čak ne pokazuje ni na društvenim mrežama. Ima svoj mali krug bliskih prijatelja, a Instagram joj je zaključan. Kada negde krenemo zajedno, pošto ljudi vole da se pozdravljaju i fotografišu sa Sašom, ona mu često kaže: „Jao, tata, što ti privlačiš pažnju". Malo joj je postalo lakše od kada smo počeli da nosimo ove maske zbog korone, mislim da se spasla - poentirala je Suzana Jovanović u duhovitom tonu.

