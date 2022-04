TREBA LEGALIZOVATI PROSTITUCIJU, ALI NE MOŽE BITI ELITNA! Kaća Živković razvezala jezik, ovo je IZLUĐUJE o devojkama niskog morala

Pevačica Katarina Živković još jedna je u nizu javnih ličnosti koja je prokomentarisala goruću temu o prostituciji na estradi.

Ona se dotakla i misterioznog muškarca koji ju je nedavno sačekao na aerodormu.

foto: ATA images

- Odlično, ja volim paparaco lov i kada me uhvate u tim nekim spontanim trenucima, a ko me je sačekao (smeh) neko ko me je sačekao, ne komentarišem svoj privatan život., a što se tiče elitne prostitucije koja tema broj jedan u medijima danima pevačica je imala da kaže samo jedno:

- Iskreno ovo što sada čitam, čitala sam i prošle godine i pre tri četiri godine, vrte se uvek jedna te ista imena, mene to jako nervira i volela bih da se legalizuje, ali ne može biti elitna, tu reč zabraniti. Žao mi je što se degradiraju ozbiljne profesije poput naših, poput pevača, novinara, voditelja i previše se na značaju daje devojkama koje se bave najstarijim zanatom, a predstavljaju se svakako, samo ne kao prostituke- zaključila je Kaća.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/I.B/Republika

Bonus video:

00:15 Kaća Živković u vrelom izdanju u teretani