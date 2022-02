LETEĆE PERJE! OPET SE OGLASILA KAĆA ŽIVKOVIĆ POSLE ŽESTOKOG SKANDALA SA SANJOM MARINKOVIĆ! Čvrsto sam uverena u sve što sam rekla!

Katarina Živković izgleda bolje nego ikad! Pored toga što vodi računa o svom fizičkom izgledu, pevačica je za Kurir televiziju govorila i o drugim aktuelnim temama. Na primer, da li se pomirila sa Sanjom Marinković.

Pevačica Katarina Živković se naljutila na voditeljku Sanju Marinković jer je iz emisije "Magazin IN", isekla njen odgovor na temu devojaka lakog morala.

Iako je Kaća tražila od Sanje da joj se javno izvini, voditeljka to nije učinila, a pevačica ističe da se i posle svega ne kaje zbog svog postupka.

- Sve što mislim ja sam to rekla i napisala na svom Instagram profilu. Ne želim dalje da komentarišem iz razloga što čvrsto stojim iza svega što sam rekla. Svako dalje komentarisanje bi značilo da volim neku vrstu publiciteta - rekla je Kaća Živković.

Podsetimo, Kaća Živković je tada na svom Instagram profilu napisala:

- Dakle, moj odgovor koji je Sanja isekla je glasio ovako: "Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala, smatram da promiskuitet nema apsolutno nikakve veze sa profesijom kojom se bavite i da su to apsolutne gluposti, a kako na njih reagujem - ne reagujem nikako, jer me one ne pogađaju" - napisala je pevačica i dodala:

- S obzirom da je tokom emitovanja, moj komentar na njeno neprikladno pitanje, izostavljen (izbačen) - to može vrlo lako da se pogrešno protumači kako se ja zapravo slažem sa svime što ona govori, a pošto nisam odgovorila (tačnije pošto je isekla moj odgovor) - to bi značilo da ja to podržavam i da odobravam sve što ona govori, što je u krajnju ruku nefer i vrlo zlonamerno.