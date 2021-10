KATARINA ŽIVKOVIĆ RAZVEZALA JEZIK: Pevačica iskreno o devojkama koje je KOPIRAJU, ljubavi i kući u RODNOM Leskovcu!

Katarina Živković poznata je kao javna ličnost koja nema dlake na jeziku i uvek kaže svoje iskreno mišljenje.

Pevačica je otkrila da li je zaljubljena, šta misli o koleginicama koje je kopiraju, veruje li u natalnu kartu, ali i da li će se oprobati u glumi.

Važiš za nekog ko brine o svom izgledu, da li znaš da te mnoge devojke, pa i koleginice, kopiraju?

- Ima slučajeva, devojaka koje odu da rade neke estetske zahvate sa mojom fotografijom. Nisam mislila na pevačice, meni je stvarno kompliment to, ja ne krijem da vodim računa o sebi, ali isto tako volim da negujem prirodan izgled i trudim se da ne preteram ni u čemu. Svako ima pravo da izgleda onako kako želi, nekome se to ne dopada, nekome ne, kad se pretera, meni se ne dopada, ali oni imaju pravo.

foto: Printscreen/Premijera

Da li si zaljubljena, pošto se vidi po tebi da sijaš?

- Sijam jer sam uzbuđena jer dugo nisam izašla među ljude, uglavnom nastupam i odmaram. Što se tiče ljubavi i zaljubljenosti, znate i sami da ne komentarišem. Nedostajalo mi je ovo ovako, lepa dešavanja i lepi događaji.

Šta misliš o skandalu naše misice koja je pozirala sa znakom dvoglavog orla?

- Ja sam čula da je to najaktuelnija tema, ne u Srbiji, nego u celom svetu. Takođe sam čula da ako se to reši, mi bukvalno nećemo imati nijedan problem u životu. To je velika stvar, ogromna stvar, možda najveća od svih koje su nam se desile, tako da ću ja ostati uzdržana. Ja se nadam da ćemo taj problem rešiti, jer ako budemo rešili, nećemo imati više nijedan problem na svetu.

foto: Printscreen/Instagram/bunt.svesrbija

Da li bi se ti oprobala u glumi i u kom žanru?

- Oprobala bih se, imala sam ponude, ali ne mogu da govorim o tome jer nisam sigurna još uvek. Ovaj novi spot koji treba da izađe, glumim sve vreme i mogu vam reći da su me ozbiljni glumci pohvalili. U svim žanrovima bih se oprobala, ali ja volim dramu, volim da dramim, ali kroz humor. Mislim da bih se snašla u svemu.

Da li veruješ u horoskop i da li se konsultuješ sa astrologom?

- Radila sam natalnu kartu, ali nemam običaj da se konsultujem sa astrologom, to sam radila pre nekoliko godina. Sada ne bih imala hrabrosti da odem i da mi neko nešto ispriča, ali tada se nisam bojala i čula sam jako lepe stvari.

Renovirala si kuću u Leskovcu, da li ti je drago što možeš da vratiš svojima i koliko te je to koštalo?

- To je nešto privatno, nije baš to tako. To je naša porodična kuća gde živi dosta nas, to je velika familija, svi mi nešto renoviramo i ulažemo, ne bih ja uzela svu zaslugu na sebe. Ja sam uvek tu bila za tatu, mamu, svoju porodičnu kuću, svoj grad.

foto: Printscreen/Magazin IN

