SVI MISLE DA SE CECA SLAVKOVIĆ POVUKLA, A EVO GDE JE I ŠTA RADI: Progovorili njeni saradnici, s nekima se nije čula 10 GODINA!

Svetlana Ceca Slavković skoro 20 godina nije aktuelna na muzičkoj sceni, ali ostavila je veliki trag svojim pesmama koje se i danas slušaju i prepoznatljivim pratećim vokalom kojim je krasila velike hitove domaće pop i folk muzike.

Zato oni koji je vole ne prestaju da se pitaju gde je ona i zašto ne snima više. Pre nego što je objavila prvi album 1998. godine, ona je nastupala na brojnim festivalima u zemlji i svetu, kao što je "Slavjanski bazar" u Belorusiji gde je pobedila s pesmom "Lastavica" 1997. godine. Iste godine je na festivalu "Glas Azije" u Kazahstanu odnela trijumf sa pesmom Ederlezi".

Nakon toga, objavila je još jedan album "Pola pola" 2001. godine i on je iznedrio mnogo hitova, a kasnije je objavila još dva singla. Njena pretposlednja pesma "Dan ili dva" najavila je da se Ceca oprašta od profesionalne muzičke karijere i to stihovima: "nije do mene, nije do treme, ne mogu više da se pretvaram, bolji si ti bez mene, i tu i iza scene, finale ću da prespavam".

Bila je bliska sa mnogim kolegama sa javne scene, među kojima su Marko Kon, Aleksandar Kobac, Maja Nikolić i drugi.

Danima smo pokušali da stupimo u kontakt sa Cecom, ali nismo mogli da dođemo do nje. Zbog toga smo kontaktirali ljude sa javne scene sa kojima se družila. Aleksandar Kobac nam je rekao da ne zna ništa o njoj.

- Nismo se čuli deset godina. Ne znam šta je sa njom, gde je, ništa. Krivo mi je što je tako, znam samo da nije do mene - rekao nam je Kobac.

Sličnu izjavu dao je i Marko Kon.

- Nismo se čuli godinama, ne znam šta je sa njom. Imam neki broj na koji sam pokušavao da je dobijem, ali se godinama ne javlja - rekao je Marko.

S druge strane, njena kuma Maja Nikolić u kontaktu je s Cecom. Iako nije htela da nam otkrije previše o njenom životu, rekla nam je gde nastupa i čime se sad bavi.

- Ne mogu da komentarišem zašto se povukla sa scene, jer je to njena odluka i intimna stvar. Mi smo u veoma prisnim odnosima - rekla je na početku, pa nastavila:

- Moje mišljenje je da se povukla zato što ne pripada ovom sloju, ekipi koja je trenutno na estradi. Ona je romantična i neiskvarena duša i voli pop muziku. Najveće što je mogla da radi je što je napravila kompromis da unese primese etno muzike u svoju muziku. Kada je videla da estrada ide u nekom bolesnom pravcu, povukla se, ali nije se povukla sto posto. Ona i dalje radi kao prateći vokal u studijima, kao producent, i dalje je najbolja u svom poslu, i dalje najbolje peva, odlično izgleda, zadovoljna je svojim privatnim i ljubavnim životom. A i dalje radi i nastupa, ima ugovore sa lancima hotela, peva i na moru, u Hrvatskoj, proslave. Samo se povukla, ne daje intervjue, ne dolazi na snimanja i ne slika se. Što je i pametnije, voli da ima privatan život i da ga ne deli - rekla nam je Maja.

