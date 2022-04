ZORICA MARKOVIĆ O HAPŠENJU OJDANIĆEVOG UNUKA NIKOLE: Ovo je atak na Eru, neko mu je namestio! Njegovu porodicu znam ceo život

Pevačica Zorica Marković odlično poznaje svog kolegu Eru Ojdanića, kao i celu njegovu porodicu.

Pevačica je govorila na temu elitne prostitucije zbog koje je uhapšen Erin stariji unuk Nikola Anđelić.

- Poznajem celu Erinu porodicu i poštujem je, znam to dete Nikolu otkako je bio mali, ali nisam ga videla odavno. Znam ga i otkako je Erina pokojna supruga Ljupka bila živa, stub kuće, takve žene se ne rađaju. Era je radnik, peva i drži kafanu, to poštujem. Sama sam borac, orem i rvem se sa zivotom, pa moram da poštujem one koji se bore i rade. Era je stvorio toliko toga i naravno ljudi su dosta ljubomorni na njega. Ovo je atak na Eru, koji je dobar, uspešan i vredan. Da je u pitanju sin Pere Perića nikog ne bi zanimalo, ali ovako je neko namestio da je u igri unuk Ere Ojdanića. Možda je Nikola sedeo sa nekim sumnjivim ljudima pa zato ova priča. Stvarno mi je nespojivo to, dečko je završio fakultet, sportista je, i ne želim da verujem u ove priče. Kada je u pitanju Nikolin brat Uroš, on je malo nemirniji, drčniji, dva različita su tipa, ali koliko znam tu porodicu, decu su vaspitali - ispričala je Zorica.

Pevačica je rekla da ne poznaje Duška Banjca, koji isto kao Nikola, trenutno provodi 30 dana u pritvoru zbog sumnje da je podvodio devojke, među kojima su neke i poznate javnosti.

Inače, Duško je kum Kaje Ostojić i bio joj je menadžer kada je pevala, jer kako je Kaja rekla pre nekoliko dana, pevanjem se više ne bavi.

- Ne poznajem Duška, možda je nekad prošao kroz moju kafanu, ali otkud bih znala, koliko ljudi mi je dolazilo. Kaja i ja smo učestvovale u rijalitiju pre 100 godina, nakon toga sam je jednom videla. To što više ne peva, možda se žena nakupila para od pevanja, ne znam čime se ona sada bavi - rekla je Zorica.

Slavica Tripunović Dajana, bivša misica i pevačica, u aferi elitna prostitucija je uhvaćena na delu, te je odvedena kod sudije za prekršaje.

- Misicu sam videla na nekim promocijama, delovala mi je kao prefinjeno, damica. Nikad u životu nisam posumnjala, mogla sam da je povežem sa svim i svačim, ali ne sa prostitucijom. Ovo ako je istina, ja stvarno ne znam šta da kažem osim da mislim da će nadležni organi reagovati do kraja - kaže Zorica.

