ERIN JEDAN UNUK MAKRO, DRUGI JE ZGROZIO SRBIJU! Nikola uhapšen zbog prostitucije, a Uroš napravio NAJVEĆI SKANDAL u istoriji TV

Fitnes instruktor, Nikola Anđelić, koji je uhapšen zbog prostitucije, unuk je folk pevača Andrije Ere Ojdanića.

Nakon vesti da je Anđelić pao, Kurir je stupio u kontakt sa Ojdanićem, koji je potvrdio da je uhapšeni Nikola, koji je navodno makro, sin njegove ćerke.

foto: Nenad Kostić, Instagram

- Moram da stanem, kako ste čuli da je to moj unuk? Dečko je dobar, evo morao sam da stanem da me ne udari auto. Verujte mi, on je bez ijedne krivične prijave. Dečko za primer. Završio je DIF, fakultet, radi kao trener. Bavi se fitnesom. On je prvo dete moje ćerke. Moj prvi unuk. Kuku. Da je ovaj srednji Uroš pa da se ne iznenadim, ali ovaj nikad mrava nije zgazio - zaprepašćeno priča Era.

- On je meni rekao pre mesec dana: "Deda upoznao sam se sa Kajom koja je bila sa tobom u rijalitiju Veliki brat. Kaja je Užičanka moja. Ona me upoznala sa njenim menadžerom da je dobar momak i ako treba dedi neka tezga da mogu da računam na njega. Ja sam se zahvalio i rekao da nikad nisam imao menadžera. Rekao mi je da ga strašno cene i voli njegovo društvo. To je bilo sve što sam saznao - priča Era.

foto: Printskrin/Instagram

Ojdanić tvrdi da nije imao saznanje da njegov unuk živi sa Banjcem u stanu.

- Ne, ne, moj unuk živi na Petlovom brdu, možda je otišao kod Banjca ovako u stan u goste, ali moj unuk živi sa bratom - priča Era.

Inače, i Nikolin brat, Erin drugi unuk, Uroš Anđelić poznat je po skandalima koje je imao tokom učešća u rijalitiju "Parovi".

foto: Printscreen/Happy

Uroš je tada zgrozio javnost kada ga je u programu uživo oralno zadovoljila prositutka (43). On je bez imalo blama tada skinuo donji veš i prošetao svoj polni organ pred takmičarima.

Kratak snimak skandaloznog trenutka iz rijalitija brzo je postao viralan jer su ga mnogi šerovali s gađenjem, komentarišući kako je "ovo dno" i "odvratno".

foto: Happy screenshot

Na snimku, vidi se Uroš koji prilazi Vidi uz dobacivanje ostalih ukućana: "Ajde, 'ajde". Glavne akteri su se brzo razdvojili pa počeli da se smeju, a pojedini ukućani nisu mogli da gledaju šta se dešava, pa su prekrili oči rukama.

"Sinoć se popilo malo više. Ja jesam skinuo gaće i prišao gospođi na par centimetara zarad šoua, ništa nije bilo", bile su Uroševe rečima kojima je ponovo šokirao javnost.

Podsetimo, Era Ojdanić tada je podržao neprimereno ponašanje unuka i isticao da ne vidi ništa loše u tome.

foto: Printscreen/Happy

"Šta ima loše u tome? Ona je to tražila, on joj je samo pružio to zadovoljstvo. Rekao sam mu pred ulazak da bude opušten i da se zeza, izgleda da se previše opustio. Ne radi on ništa što ne rade njegovi vršnjaci, pokazao je matorki šta radi mlada raketa", rekao je Ojdanić.

Erina ćreka, a majka Uroša i Nikole u tom periodu nije izlazila iz kuće zbog sramote.

"Ljuta je, ali će je proći. Uroš nema oca, umro je pre dve godine. Mene svi zaustavljaju na ulici da mi kažu kako Parove gledaju baš zbog Uroša i kako je pravi šoumen", zaključio je Era.

Takođe, Uroš je tokom boravka u vili "Parova" bio sa tada udatom Milijanom Bogdanović, zbog čega je fizički nasrtao na njenog partnera Milojka koji je 50 godina stariji od nje.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/I.B.

