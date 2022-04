DAJEM SAVETE, ALI KO ĆE POSLUŠATI? Haris Džinović oštro odgovorio na pitanje o ćerki Đini i njenoj vezi sa fudbalerom!

Đina Džinović, ćerka Meline i Harisa, postala je poznata javnosti zbog svojih objava na društvenim mrežama baš poput Čoline naslednice Une.

Kreatorka i pevač kažu da oni nemaju profile na društvenim mrežama i da su u početku bili protiv da ih rano otvore i njihova deca.

- Prezadovoljna sam decom, za sada, nemam u koje drvo da kucnem, ali zaista jesam. Nemamo nikakvih problema. Kan nije hteo da slavi rođendan, on je takav malo povučen i ja ga u tome podržavam. Ja volim slavlja, ali sva sreća pa mi Kan nije ekstravagantan kao Đina, podelili su se, a ja sam kao majka srećna zbog toga - kaže iskreno Melina i ističe da nije jedan od onih roditelja koji zvocaju i stalno nešto traže od dece.

- Nije ovo period kada neko ko ima 17 i 18 godina sluša šta mu se priča. Nekada kažem ponešto u prolazu, ali sam i ja zaćutala u ovom periodu. Sačekaću godinu ili dve, koliko im treba da se traže. Mislim da se deca roditeljima vrate oko 20, tako sam čini mi se i ja. Sada je taj period kada imaju svoje prijatelje i mišljenja i neka uživaju - smatra Džinovićeva.

Haris o deci govori šturo, čini se da nije srećan što su postali deo javnog života, ali iskreno priznaje da nije siguran koliko su njegovi saveti prihvaćeni u ovom trenutku.

- Ja dajem savete ali koje će poslušati, ko to zna? Nema ništa posebno što govorim i savetujem ali šta god da joj kažem radiće po svom svakako - kaže pevač o naslednici Đini, koja je nedavno napunila 18 godina i izrasla u pravu lepoticu.

- Zapevao sam, naravno, na njenom rođendanu. Pevao sam sigurno 50 pesama - šturo Haris otkriva detalje glamuroznog slavlja koje je upriličio za punoletstvo naslednice, a na pitanje kakvi su mu planovi kada je njegova karijera u pitanju, takođe je tajanstven.

Porodica Džinović će leto provesti na Adi Bojani, a do tada ih očekuju novi poslovni agnažmani.

- Srećna sam što ni jedno, ni drugo dete nisu ni blizu moje i Harijeve karijere. Volim to što su svoji. On je u sportu, ona trenutno razmišlja o fakultetu, počela je da radi neke kampanje. Ja nisam bila za to, ali vidim da je odgovorna i onda me to raduje - otkriva Melina.

Haris Džinović nije želeo da prokomentariše ljubav svoje ćerke Đine i fudbalera Crvene zvezde Andreja Đurića.

- Nemojte me, molim vas, pitati o njenim ljubavima - strogo je odbrusio Haris iako je sportista čest gost njihovog doma.

Melina kaže da uprkos nezgodnom periodu odrastanja njihove dece u kući se poštuje red, te ne postoje problemi.

- Svi se nešto žale, ali mi stvarno nemamo problema, nema ubeđivanja, neposlušnosti i svađanja. Ukoliko žele da ostanu napolju duže, Hari im to odobri zato što su dobri. Ukoliko bi bilo neposlušnosti, sigurno bi bilo i zabrana - kaže kreatorka.

