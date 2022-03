VELIKO SLAVLJE U DOMU HARISA DŽINOVIĆA! Đina objavila lepe vesti, pršte POLJUPCI sa dečkom fudbalerom! (FOTO)

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i kreatorke Meline Džinović, napunila je 18 godina, a rođendan je proslavila u društvu dečka, fudbalera Andreja Đurića.

Đina je oduvala svećice na rođendanskoj torti, koja je bila u roze i zlatnim tonovima, dok je na dnu bilo ispisano njeno ime.

foto: Printscreen

Pao je i poljubac Đine i Andreja, a Džinovićeva naslednica nije skidala osmeh s lica.

foto: Printscreen

Ona je na društvenim mrežama dobila mnoštvo čestitki, a Đina je napisala da ne stiže pojedinačno da odgovori, ali se putem storija svima zahvalila na lepim željama.

Đina je, inače, veoma popularna na Tiktoku i Instagramu, gde ima veliki broj pratilaca.

- Ne pratim i ne pada mi na pamet. Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila zadnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu nikako, vređa mi inteligenciju. Ili da gledam „Zadrugu“, „Parove“, ove rijaliti programe pa ne mogu to sebi dopustiti, zaista - pričao je Džinović.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

